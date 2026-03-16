Εύκολο έργο είχε η Φιορεντίνα στο ματς που έκλεισε την αυλαία της 29ης αγωνιστικής της Serie A. Η ομάδα της Φλωρεντίας πέρασε από την έδρα της Κρεμονέζε, επικρατώντας με 4-1, επιστρέφοντας στις νίκες και παίρνοντας μεγάλη βαθμολογική ανάσα, καθώς έφτασε στους 28 βαθμούς.

Από την άλλη η Κρεμονέζε γνώρισε την 11η ήττα της στα τελευταία 15 παιχνίδια και μετά από 29 αγωνιστικές παραμένει στη ζώνη του υποβιβασμού, με 24 βαθμούς.

Η Φιορεντίνα άνοιξε το σκορ στο 25′, με τον Παρίσι και στο 32’ διπλασίασε τα τέρματά της με τον Πίκολι. Στο 49′, ο Ντόντο έγραψε το 0-3 για τους φιλοξενούμενους, με τον Οκερέκε στο 56’ να μειώνει για την Κρεμονέζε σε 1-3.

Το τελικό 1-4 για τους «βιόλα» σημείωσε στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης ο Γκούντμουντσον με ωραίο δυνατό σουτ.

Τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 13 Μαρτίου

Τορίνο-Πάρμα 4-1

Σάββατο 14 Μαρτίου

Ίντερ-Αταλάντα 1-1

Νάπολι-Λέτσε 2-1

Ουντινέζε-Γιουβέντους 0-1

Κυριακή 15 Μαρτίου

Βερόνα-Τζένοα 0-2

Πίζα-Κάλιαρι 3-1

Σασουόλο-Μπολόνια 0-1

Κόμο-Ρόμα 2-1

Λάτσιο-Μίλαν 1-0

Δευτέρα 16 Μαρτίου

Κρεμονέζε-Φιορεντίνα 1-4

Επόμενη αγωνιστική:

Παρασκευή 20 Μαρτίου

Κάλιαρι-Νάπολι (19:30)

Τζένοα-Ουντινέζε (21:45)

Σάββατο 21 Μαρτίου

Πάρμα-Κρεμονέζε (16:00)

Μίλαν-Τορίνο (19:00)

Γιουβέντους-Σασουόλο (21:45)

Κυριακή 22 Μαρτίου

Κόμο-Πίζα (13:30)

Αταλάντα-Βερόνα (16:00)

Μπολόνια-Λάτσιο (16:00)

Ρόμα-Λέτσε (19:00)

Φιορεντίνα-Ίντερ (21:45)