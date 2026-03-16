Εύκολο έργο είχε η Φιορεντίνα στο ματς που έκλεισε την αυλαία της 29ης αγωνιστικής της Serie A. Η ομάδα της Φλωρεντίας πέρασε από την έδρα της Κρεμονέζε, επικρατώντας με 4-1, επιστρέφοντας στις νίκες και παίρνοντας μεγάλη βαθμολογική ανάσα, καθώς έφτασε στους 28 βαθμούς.
Από την άλλη η Κρεμονέζε γνώρισε την 11η ήττα της στα τελευταία 15 παιχνίδια και μετά από 29 αγωνιστικές παραμένει στη ζώνη του υποβιβασμού, με 24 βαθμούς.
Η Φιορεντίνα άνοιξε το σκορ στο 25′, με τον Παρίσι και στο 32’ διπλασίασε τα τέρματά της με τον Πίκολι. Στο 49′, ο Ντόντο έγραψε το 0-3 για τους φιλοξενούμενους, με τον Οκερέκε στο 56’ να μειώνει για την Κρεμονέζε σε 1-3.
Το τελικό 1-4 για τους «βιόλα» σημείωσε στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης ο Γκούντμουντσον με ωραίο δυνατό σουτ.
Τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 13 Μαρτίου
Τορίνο-Πάρμα 4-1
Σάββατο 14 Μαρτίου
Ίντερ-Αταλάντα 1-1
Νάπολι-Λέτσε 2-1
Ουντινέζε-Γιουβέντους 0-1
Κυριακή 15 Μαρτίου
Βερόνα-Τζένοα 0-2
Πίζα-Κάλιαρι 3-1
Σασουόλο-Μπολόνια 0-1
Κόμο-Ρόμα 2-1
Λάτσιο-Μίλαν 1-0
Δευτέρα 16 Μαρτίου
Κρεμονέζε-Φιορεντίνα 1-4
Επόμενη αγωνιστική:
Παρασκευή 20 Μαρτίου
Κάλιαρι-Νάπολι (19:30)
Τζένοα-Ουντινέζε (21:45)
Σάββατο 21 Μαρτίου
Πάρμα-Κρεμονέζε (16:00)
Μίλαν-Τορίνο (19:00)
Γιουβέντους-Σασουόλο (21:45)
Κυριακή 22 Μαρτίου
Κόμο-Πίζα (13:30)
Αταλάντα-Βερόνα (16:00)
Μπολόνια-Λάτσιο (16:00)
Ρόμα-Λέτσε (19:00)
Φιορεντίνα-Ίντερ (21:45)