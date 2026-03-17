Έντονη διπλωματική κινητικότητα στη σκιά του πολέμου με την κυβέρνηση να επιχειρεί να «ακτινογραφήσει» την κατάσταση και να προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες, οι οποίες ανατρέπονται διαρκώς. Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένων των οικονομικών συνεπειών της κρίσης, οι οποίες ήδη έχουν αρχίσει να γίνονται αισθητές, το οικονομικό επιτελείο μελετά όλα τα ενδεχόμενα για πιθανές νέες παρεμβάσεις εάν απαιτηθεί με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να διαβεβαιώνει ότι υπάρχει ανάλογο «οπλοστάσιο».

Και μπορεί να ξεκίνησε η κυβέρνηση με την πρώτη παρέμβαση για να μπει φρένο στην αισχροκέρδεια με την επιβολή πλαφόν στις τιμές σε καύσιμα-κατηγορίες τροφίμων, ωστόσο ήδη για παράδειγμα συζητείται παρέμβαση για τα λιπάσματα, καθώς η αύξηση στην τιμή τους συνδέεται άμεσα με την άνοδο στο κόστος ενέργειας, προκαλώντας πιέσεις στην αγροτική παραγωγή.

Τα ενδεχόμενα είναι δύο: είτε θα μπει πλαφόν και στα λιπάσματα, είτε θα υπάρξει ειδική ενίσχυση για να αποφευχθούν οι κραδασμοί, δεδομένου ότι η αύξηση της τιμής των λιπασμάτων θα συμπαρασύρει συνολικά το κόστος παραγωγής και την οικονομική δραστηριότητα. Παράλληλα, όπως προανήγγειλε ο πρωθυπουργός, εντός 15 ημερών αναμένεται να ανακοινωθούν στοχευμένα μέτρα για το ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία, καθώς, όπως είπε, έχει διαμορφωθεί το πλαίσιο στήριξης για την αντιστάθμιση του αυξημένου κόστους, με τη σχετική διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ήδη ολοκληρωθεί.

«Πρέπει να δράσει η Ευρώπη»

Στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης στις Βρυξέλλες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο οι πρωτοβουλίες που καλείται να λάβει η Ε.Ε. προκειμένου οι κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν τις βαριές συνέπειες του πολέμου.

«Είναι σημαντικό η Ένωση να βρεθεί προετοιμασμένη απέναντι στο ενδεχόμενο η κρίση να διαρκέσει περισσότερο», είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι πιθανότατα θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις στις τιμές ενέργειας και κατά συνέπεια και στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό. Και συμπλήρωσε: «Θα πρέπει να αφομοιώσουμε τα μαθήματα της ενεργειακής κρίσης του 2022. Έχουμε τα εργαλεία εφόσον απαιτηθεί να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο κόστος ενέργειας», αποτυπώνοντας με αυτό τον τρόπο και τις θέσεις με τις οποίες θα προσέλθει στην επικείμενη σύνοδο στην οποία θα συμμετέχει και ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ενημερώνοντας το ευρωπαϊκό συμβούλιο, όπως αντιστοίχως θα πράξει και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

«Όχι» σε πολεμική εμπλοκή

Μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, οι Ευρωπαίοι υπουργοί εξέφρασαν «σαφή επιθυμία» να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά να μην επεκταθεί προς τα Στενά του Ορμούζ, όπως δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της Ε.Ε., Κάγια Κάλας. Στη σύνοδο συμμετείχε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος επιβεβαίωσε την αρνητική στάση της Ελλάδας για αποστολή πλοίων στα στενά του Ορμούζ, ενώ σήμερα το θέμα αναμένεται να συζητηθεί και με τον Γερμανό ομόλογό του στο Βερολίνο. Σε κάθε περίπτωση, από την κυβέρνηση επαναλαμβάνουν ότι η Ελλάδα τάχθηκε επί της αρχής υπέρ της καθολικής εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου, του σεβασμού των δικαιωμάτων των αμάχων και βεβαίως της επιστροφής στη διπλωματία αντί του πολέμου.

Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, η χώρα μας τάσσεται υπέρ της ελεύθερης διακίνησης όλων των πλοίων στην ευρύτερη περιοχή και καλεί το Ιράν να σεβαστεί τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Επισημαίνεται ότι ήδη στην ευρύτερη περιοχή λειτουργεί η επιχείρηση ASPIDES, στην οποία συμμετέχουν δύο μόνο κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα-Ιταλία). Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στις χώρες, οι οποίες πλήττονται, τις χώρες του Κόλπου, και παρέχει αμυντική συνδρομή στην Κύπρο, δεν είναι όμως στην πρόθεσή της να εμπλακεί στον πόλεμο.