Σε καθαρά προεκλογικούς ρυθμούς κινείται το πολιτικό σκηνικό με την κυβέρνηση να περνάει στην αντεπίθεση και τον ίδιο τον πρωθυπουργό να δίνει το σύνθημα μέσα από το υπουργικό συμβούλιο, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση και κυρίως στο ΠΑΣΟΚ.

Ταυτόχρονα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια πολιτική γεωγραφία η οποία μοιάζει θολή, καθώς υπάρχουν κόμματα που δεν έχουν ακόμα συσταθεί, κόμματα που ίσως να διαλυθούν, και παρά τις πολιτικές πιέσεις από υποθέσεις όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υποκλοπές και την αναμενόμενη φθορά μετά από 7 χρόνια στην εξουσία, η ΝΔ παραμένει πρώτη με διψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ορίζοντας ως πολιτικό του αντίπαλο τον Νίκο Ανδρουλάκη, χρησιμοποίησε σκληρές εκφράσεις χθες στο υπουργικό συμβούλιο.

Αφού πρώτα ανέδειξε τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι ενδεχομένως ακόμα και στα τέλη του 2027 η Ελλάδα δεν θα είναι πια η χώρα η οποία θα έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ, απάντησε στην καταστροφολογία της αντιπολίτευσης που επιμένει να ποντάρει στη σκανδαλολογία και να περιγράφει μια χώρα η οποία είναι στο χείλος της καταστροφής.

Κατηγόρησε τους πολιτικούς του αντιπάλους για έλλειψη εναλλακτικών προτάσεων και το μόνο που προτάσσουν είναι ακραία συνθήματα και απεχθής ρητορική, η οποία, όπως είπε, «είναι μάλλον δανεισμένη από τον υπόκοσμο του διαδικτύου και σίγουρα δεν τιμά κόμματα τα οποία είναι κοινοβουλευτικά». Και ήταν μια σαφής απάντηση στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος αποκάλεσε την κυβέρνηση συμμορία. «Δυστυχώς», είπε, «είναι ένας κατήφορος, ο οποίος σπέρνει δηλητήριο και μίσος σε ολόκληρη την κοινωνία. Εμείς έχουμε χρέος αυτόν τον κατήφορο να τον σταματήσουμε. Και, δυστυχώς, θα πω και πάλι, ακόμη και “θεσμικά” κόμματα, με μεγάλη, θα έλεγα, ορμή, μπαίνουν σε αυτόν τον χορό της τοξικότητας. Θα το ξαναπώ, είναι ανεύθυνο, είναι λυπηρό».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τα στελέχη του να μην ακολουθήσουν αυτή τη διαδρομή αλλά να απαντούν με το έργο τους.

Και δεν πρέπει να θεωρείται τυχαία η απάντηση σε έντονο ύφος της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως, στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος πρότεινε 4ήμερη εργασία με πλήρεις αποδοχές δύο ημέρες πριν την Πρωτομαγιά.

Η κα Κεραμέως χαρακτήρισε την πρόταση αυτή λαϊκίστικη την οποία δεν αντέχει η ελληνική οικονομία και σημείωσε ότι η πρόταση αυτή, αν εφαρμοζόταν, θα οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια στο κλείσιμο χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το πέρασμα στην ανεργία εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων.

Και θύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε τη δυνατότητα για 4ήμερη εργασία που έφερε η ΝΔ στη Βουλή πριν μερικούς μήνες.

Ο πρωθυπουργός επίσης για ακόμα μια φορά υπερασπίστηκε το έργο του αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κυβερνά, κάνοντας αναφορά για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες στο επιτελικό κράτος και έβαλε μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή επικαλούμενος το σύνταγμα.

«Το επιτελικό κράτος», είπε, «αφορά εμάς, αφορά την εκτελεστική εξουσία, όχι τη νομοθετική εξουσία. Άλλες οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης, άλλες οι υποχρεώσεις της Βουλής. Αυτά είναι καθορισμένα με απόλυτη σαφήνεια από το Σύνταγμα».

Πώς διαβάζουν τη νέα δημοσκόπηση

Στο Μέγαρο Μαξίμου μελετούν με προσοχή όλες τις δημοσκοπήσεις και επικεντρώνονται στα νέα πολιτικά δεδομένα που καταγράφει η νέα μέτρηση της Metron Analysis για το MEGA. Και εστιάζουν όχι τόσο στην κατάταξη των κομμάτων, άλλωστε το πολιτικό τοπίο δεν έχει διαμορφωθεί πλήρως, αλλά στα προβλήματα που περιγράφουν οι πολίτες μέσα από τις απαντήσεις τους. Όπως μάλιστα σχολίαζε έμπειρο κυβερνητικό στέλεχος, οι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε τώρα σε σχέση με εκείνες που θα δούμε από το φθινόπωρο και μετά δεν θα έχουν καμία σχέση μεταξύ τους.

Βασικό πρόβλημα είναι η ακρίβεια ενώ υψηλά είναι και τα ποσοστά των πολιτών που ανησυχούν για ζητήματα θεσμών και διαφθοράς.

Η έρευνα δείχνει πως το 66% των πολιτών εκτιμά ότι τα πράγματα στη χώρα κινούνται προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ το 28% θεωρεί ότι υπάρχει βελτίωση. Παράλληλα, σχεδόν ένας στους δύο δηλώνει ότι η προσωπική του οικονομική κατάσταση έχει επιδεινωθεί, με μόνο το 16% να βλέπει θετική μεταβολή.

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ προηγείται με 28,6% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 15%, η Πλεύση Ελευθερίας με 10,4% και η Ελληνική Λύση με 10,2%. Το ΚΚΕ ακολουθεί με 8,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,3%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το ΜέΡΑ25 με 3,1%, η Νέα Αριστερά με 2,4% ενώ τα λοιπά συγκεντρώνουν 9,6%.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 21,5%, το ΠΑΣΟΚ στο 11,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με ποσοστό 7,8%, η Ελληνική Λύση με 7,7%, το ΚΚΕ με 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 4%, ενώ εκτός Βουλής παραμένουν τα υπόλοιπα κόμματα.