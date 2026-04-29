Άλλη μια παρέμβαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το υπουργικό συμβούλιο, η δεύτερη σε λίγες ώρες, υπέρ του επιτελικού κράτους, στον απόηχο της επιστολής των 5 βουλευτών της ΝΔ. Καθαρό μήνυμα στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητώντας πιο ενεργή και θεσμικά οργανωμένη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση πολιτικών, αλλά με σαφή όρια στους ρόλους εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό συμβούλιο, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η ενισχυμένη παρουσία των βουλευτών σε κρίσιμες διαβουλεύσεις αποτελεί, όπως είπε, απάντηση στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται την αναβάθμιση του ρόλου του εκλεγμένου εκπροσώπου κάθε περιφέρειας.

Ειδική αναφορά έκανε στη διαβούλευση για τις ορεινές περιοχές και τη νησιωτικότητα, όπου – όπως σημείωσε – οι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας έχουν συμμετάσχει ενεργά, συμβάλλοντας στον σχεδιασμό πολιτικών που αφορούν την αναπτυξιακή προοπτική των περιοχών που εκπροσωπούν. Στόχος, όπως εξήγησε, είναι ο βουλευτής να έχει ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση και ωρίμανση σχεδίων πολιτικής και όχι μόνο στην κοινοβουλευτική τους κύρωση.

Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε ως κεντρικό ζητούμενο «τη συμμετοχή του βουλευτή στο πώς μπορεί να αγωνιστεί για την ανάπτυξη και την προκοπή της περιοχής του», συνδέοντας αυτή τη συμμετοχή με τις διαδικασίες σχεδιασμού, ιεράρχησης και υλοποίησης έργων. Τόνισε ότι μέσα από οργανωμένες διαβουλεύσεις οι βουλευτές μπορούν να μεταφέρουν καλύτερα τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας στο επίπεδο της κεντρικής κυβέρνησης, συμβάλλοντας σε πιο στοχευμένες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην έννοια του «επιτελικού κράτους», διευκρινίζοντας ότι αυτή αφορά την εκτελεστική εξουσία και όχι τη νομοθετική. «Μιλάμε συχνά για το επιτελικό κράτος, το οποίο αφορά εμάς, την εκτελεστική εξουσία, όχι τη νομοθετική εξουσία», σημείωσε, επιμένοντας στη θεσμική διάκριση αρμοδιοτήτων και στον σεβασμό του ρόλου της Βουλής.

Παράλληλα επανέλαβε ότι οι υποχρεώσεις κυβέρνησης και Βουλής είναι διακριτές και απολύτως καθορισμένες από το Σύνταγμα, επισημαίνοντας πως «άλλες οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης, άλλες οι υποχρεώσεις της Βουλής». Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ειδικά στην τρέχουσα διαβούλευση για ορεινές και νησιωτικές περιοχές, η στενή συνεργασία μεταξύ των βουλευτών και της κεντρικής κυβέρνησης για την εκπόνηση σχεδίων πολιτικής αποκτά ξεχωριστή σημασία.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα μιας θεσμικής συνεργασίας που, όπως περιέγραψε, επιδιώκει να συνδυάσει τον ενισχυμένο ρόλο του βουλευτή με την αποτελεσματικότητα του επιτελικού κράτους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο πρωθυπουργός στο υπουργικό:



«Δυστυχώς και αυτή η συνεδρίασή μας διεξάγεται στη σκιά της κρίσης στο Ιράν με συνέπειες οι οποίες εξακολουθούν να επηρεάζουν τα πάντα, τις αγορές ενέργειας, την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, το εμπόριο, τον διεθνή πληθωρισμό. Είναι ένα περιβάλλον γεμάτο κάθε είδους αβεβαιότητες που δυστυχώς και για το οικονομικό επιτελείο δεν επιτρέπει πολύ ασφαλείς προβλέψεις όμως είναι ένα περιβάλλον στο οποίο η πατρίδα μας συνεχίζει σε σχέση με άλλες να παραμένει ένας πόλος σιγουριάς και προόδου. Όσο κι αν αυτό δεν αρέσει σε κάποιους το πιστοποιούν πρόσφατα γεγονότα από την μία πλευρά η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου όπου είχαμε την ευκαιρία να ανανεώσουμε την στρατηγική οικονομική πολιτική διπλωματική εκπαιδευτική συνεργασία μας με τη Γαλλία σηματοδοτώντας ταυτόχρονα και την συμπαράταξη της Αθήνας και του Παρισιού απέναντι σε μια σειρά από καίριες αποφάσεις που θα κληθεί να πάρει Ευρώπη, κυρίως γύρω από το μέλλον της και από τον τρόπο που θα χρηματοδοτήσει τους νέους φιλόδοξους στόχους που έχει θέσει.

Σε αυτό θα προσέθετα και την σημερινή παρουσία του εμίρη του Κατάρ, την συζήτηση που είχαμε σήμερα το πρωί, εξέλιξη που επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας αναγνωρίζεται ως μία σταθερή γέφυρα μεταξύ της ευρωπαϊκής ένωσης και των χωρών του Κόλπου αλλά και ως ένας δυναμικός εταίρος που έχει σημαντικό γεωπολιτικό αποτύπωμα αλλά και μεγάλη οικονομική σημασία, καθώς το Κατάρ είναι σημαντικός επενδυτής στην πατρίδα μας και εκτιμώ ότι θα αυξήσει σημαντικά το επενδυτικό αποτύπωμά του στην Ελλάδα.

Είχαμε τις εξελίξεις στην θετική πορεία της οικονομίας, το υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα για το 2025 κάτι το οποίο μας επέτρεψε πριν από λίγες ημέρες να κατευθύνουμε ακόμα 500 εκατομμύρια € σε μόνιμες αλλαγές και έκτακτες ενισχύσεις σε σημαντικές μερίδες συμπολιτών μας, σε 1 εκατομμύρια οικογένειες με παιδιά σε όλους τους ενοικιαστές στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών σε αγρότες και σε πολλούς δεκάδες χιλιάδες πολίτες με ανεξόφλητες οφειλές που θα μπορώ πια να ρυθμιστούν 72 δόσεις.

Και όλα αυτά ως κοινωνικό μέρισμα μίας ανάπτυξης η οποία ήταν προϊόν μιας συνετής πολιτικής και παρά τα πολλά εμπόδια από τη διεθνή αναστάτωση είναι μόλις πέντε οι χώρες στην Ευρώπη που είχαν πέρυσι πρωτογενές πλεόνασμα στις πιο πολλές χώρες τις ευρωπαϊκές η συζήτηση είναι για το πως θα παρθούν έκτακτα μέτρα, προκειμένου οι χώρες αυτές να συμμορφωθούν με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Εμείς εδώ είμαστε στην ευχάριστη θέση να συζητούμε για τον τρόπο με τον οποίο θα κατανείμουμε δίκαια αυτό το πλεόνασμα το οποίο προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας.

Σημαντικός ο ταχύτατος τρόπος με τον οποίο αποκλιμακώνεται το δημόσιο χρέος στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει την ταχύτατη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους από οποιαδήποτε άλλη αναπτυγμένη οικονομία τα τελευταία 40 χρόνια. Το δημόσιο χρέος αποτέλεσε ένα βραχνά για την πατρίδα μας εδώ και 40 χρόνια ήταν και η γενεσιουργός αιτία της μεγάλης οικονομικής κρίσης προηγούμενης δεκαετίας και το και γεγόνος πια ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί ταυτόχρονα επιτυγχάνει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, πλεόνασμα το οποίο επιστρέφεται στους πολίτες, να μειώνει την ενέργεια, να προσελκύει επενδύσεις και να αποκλιμακώνει το χρέος άρα να τροφοδοτούμε την ανάπτυξη οργανικά και όχι με δανεικά είναι μια μεγάλη επιτυχία της οικονομικής πολιτικής συνολικά αυτά τα εφτά χρόνια αλλά και μία παρακαταθήκη και ένα διαγενεακό συμβόλαιο το υπογράφουμε τη νέα γενιά η οποία τελικά αυτή θα είχε υποστεί τις συνέπειες μίας χώρας η οποία θα εξακολουθούσε υπό άλλες συνθήκες να διατηρεί ένα υψηλότατο χρέος. Στα τέλη του έτους η Ελλάδα δεν θα είναι η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ.

Αυτή είναι η Ελλάδα του 2026 και όχι ο μίζερος τόπος που επιμένει να εμφανίζει αντιπολίτευση χωρίς οποιοδήποτε επιχείρημα, χωρίς εναλλακτικές προτάσεις αλλά διολισθαίνοντας δυστυχώς σε ακραία συνθήματα, σε μία απεχθή ρητορική η οποία μάλλον είναι δανεισμένη από τον υπόκοσμο του διαδικτύου και σίγουρα δεν τιμά κοινοβουλευτικά κόμματα.

Αφήνω στην άκρη αυτά που ‘χω ακούσει προσωπικά το πόσες φορές με έχουν αποκαλέσει από δολοφόνο και μειοδότη. Θα σταθώ όμως σε αυτά που λένε για την παράταξη μας και το κόμμα μας το οποίο παρουσιάζεται ως συμμορία, μαφία και εγκληματική οργάνωση και όλα τα σχετικά. Δυστυχώς είναι ένας κατήφορος ο οποίος σπέρνει δηλητήριο και μίσος σε ολόκληρη την κοινωνία. Εμείς έχουμε χρέος αυτό τον κατήφορο να τον σταματήσουμε και δυστυχώς θα πω και πάλι ότι ακόμα και θεσμικά κόμματα με μεγάλη ορμή μπαίνουν σε αυτό το χώρο της τοξικότητας. Είναι ανεύθυνο είναι λυπηρό προφανώς εμείς δεν θα ακολουθήσουμε αυτή τη διαδρομή αλλά θα τονίζουμε ότι σε συνθήκες που καθιστούν την ασφάλεια και την ομαλότητα εθνική προτεραιότητα το τελευταίο που χρειάζεται χωρίς να παρασυρθούμε σε ένα βούρκο και αντί για πολιτική αντιπαράθεση να επικρατεί η λάσπη.

Έρχομαι στην ατζέντα του υπουργικού. Ένα θέμα από το οποίο μας έχει απασχολήσει πολύ και αναφέρομαι στην εθνική στρατηγική για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Είναι ένας πολύ ξεκάθαρος οδικός χάρτης για πρώτη φορά έχει γίνει μία τόσο λεπτομερής δουλειά σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας να εντοπίσουμε έργα, πηγές χρηματοδότησης, κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, κεντρικού κράτους είναι μια πολιτική αποτέλεσμα μιας εκτενούς διαβούλευσης και νομίζω ότι ο σκοπός της είναι να στείλουμε ένα μήνυμα εδώ από την Αθήνα. Έχουμε συχνά κατηγορηθεί ως μια χώρα που δίνει μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη της πρωτεύουσας αλλά κάθε πολίτης έχει δικαίωμα στην ανάπτυξη και την προκοπή και την αξιοποίηση των σχετικών πλεονεκτημάτων.

Σε αυτή την διαβούλευση έχουν συμμετάσχει ενεργά και οι βουλευτές μας και αυτή είναι μία απάντηση για το πώς αντιλαμβανόμαστε την αναβάθμιση του ρόλου του εκλεγμένου εκπρόσωπου κάθε περιφέρειας. Είναι ακριβώς εκεί που θέλουμε τη συμμετοχή του βουλευτή στο πως μπορεί να αγωνιστεί για την ανάπτυξη και την προκοπή της περιοχής του.

Το επιτελικό κράτος αφορά εμάς αφορά την εκτελεστική εξουσία και όχι την νομοθετική εξουσία άλλες οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης άλλες οι υποχρεώσεις της Βουλής αυτά είναι καθορισμένα με απόλυτη σαφήνεια από το Σύνταγμα, όμως σε αυτή την περίπτωση η στενή συνεργασία μεταξύ των βουλευτών μας και της κεντρικής κυβέρνησης για την εκπόνηση των σχεδίων αποκτά μία ξεχωριστή σημασία.»