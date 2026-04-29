Ένα ατύχημα σημειώθηκε στα Μάλια Κρήτης όταν ένας εργαζόμενος ξενοδοχείου αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε, πέφτοντας μέσα σε μια άδεια πισίνα 2,5 μέτρων.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο.

Πρώτο έφτασε όχημα από τον πυροσβεστικό σταθμό Χερσονήσου, με τους πυροσβέστες να προχωρούν στον απεγκλωβισμό του εργαζόμενου από τον χώρο της πισίνας. Στη συνέχεια παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ, έχοντας ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, ενώ τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται, σύμφωνα με το neakriti.gr.