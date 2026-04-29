Με ευρύτατη πλειοψηφία, 540 ψήφοι υπέρ, 60 κατά και 45 αποχές (84%), εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Έκθεση του ευρωβουλευτή της ΝΔ και του ΕΛΚ, καθώς και εκπροσώπου Τύπου της ευρωομάδας, Δημήτρη Τσιόδρα, για την απλοποίηση της χημικής νομοθεσίας. Η Έκθεση αποτελεί μέρος της ευρύτερης δέσμης «Omnibus VI» για τη μείωση της γραφειοκρατίας και τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου που διέπει τα χημικά προϊόντα στην ενιαία αγορά.

Το κείμενο απλουστεύει τρεις βασικές νομοθετικές πράξεις: τον Κανονισμό για τα καλλυντικά προϊόντα, τον Κανονισμό για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία (CLP), καθώς και τον Κανονισμό για τα λιπάσματα, εισάγοντας πιο ευέλικτες διαδικασίες και σαφέστερους κανόνες για τις επιχειρήσεις σε όλη την αλυσίδα αξίας. Η πρόταση έτυχε ευρείας στήριξης από έξι πολιτικές ομάδες – το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τους Σοσιαλιστές & Δημοκράτες, τους Renew, το ECR, τους Patriots for Europe και την πλειοψηφία των Πρασίνων (Greens) – γεγονός που αποτυπώνει το διακοινοβουλευτικό της εύρος.

«Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέδειξε ότι μπορεί να απλοποιήσει τη νομοθεσία χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών» δήλωσε ο κ. Τσιόδρας μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, υπογραμμίζοντας ότι το εγκεκριμένο κείμενο βασίζεται σε επιστημονική προσέγγιση, παρέχει νομική σαφήνεια και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα. Τόνισε ακόμη ότι διασφαλίζεται πλήρως η προστασία των καταναλωτών, ενώ ενισχύονται παράλληλα η καινοτομία, οι θέσεις εργασίας και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας χημικών.

Πρόκειται για το έκτο νομοθετικό πακέτο που προωθείται στην ΕΕ με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, τον περιορισμό του κόστους συμμόρφωσης και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για τις επιχειρήσεις, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται μεταξύ άλλων πιο απλές απαιτήσεις πληροφόρησης, πιο ευέλικτη σήμανση και εναρμονισμένες διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου, με στόχο ένα πιο προβλέψιμο και διαφανές ρυθμιστικό περιβάλλον για τον κλάδο.

Μετά τη σημερινή έγκριση από την Ολομέλεια, θα ακολουθήσουν τριμερείς διαπραγματεύσεις (trilogues) μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο την οριστική υιοθέτηση του νομοθετήματος κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Οι διαπραγματεύσεις θα καθορίσουν τις τελικές διατυπώσεις και τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής, που ενδιαφέρουν άμεσα τόσο τη βιομηχανία όσο και τους καταναλωτές σε όλα τα κράτη-μέλη.