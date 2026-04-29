Ποινή 13 αγώνων επιβλήθηκε από την πειθαρχική επιτροπή στον τερματοφύλακα της Σαραγόσα, Εστεμπάν Αντράδα, ο οποίος… ξάπλωσε αντίπαλό του με γροθιά στον πρόσφατο αγώνα με την Ουέσκα για τη La Liga 2.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα, με την Ουέσκα να προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, ο Αντράδα έχασε την ψυχραιμία του και αφού αρχικά είδε την κόκκινη κάρτα επειδή έσπρωξε αντίπαλο, επιτέθηκε σε έναν ακόμη και τον γρονθοκόπησε.

Ήταν δεδομένη επομένως η τιμωρία του και τελικά αυτή είναι βαριά καθώς η πειθαρχική επιτροπή ανακοίνωσε αποκλεισμό 13 αγώνων για τον τερματοφύλακα της Σαραγόσα, μία αγωνιστική για την αποβολή και άλλες 12 για την επίθεσή του.

Ο Αντράδα, πάντως, δεν είναι ο μοναδικός που πήρε σε αυτό το ματς και τιμωρείται, καθώς ποινή τεσσάρων αγώνων επιβλήθηκε στον τερματοφύλακα της Ουέσκα, Ντάνι Χιμένες, επειδή χτύπησε τον γκολκίπερ της Σαραγόσα, ενώ με δύο αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο Ντάνι Τασέντε, αμυντικός της Σαραγόσα.