Η επιλογή των αεροπορικών διαδρομών στις στρατιωτικές αποστολές σπάνια είναι τυχαία, και η περίπτωση της πτήσης TUAF820 το επιβεβαιώνει. Ένα Airbus A400M της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, με προορισμό τη Λιβύη, τράβηξε την προσοχή των αναλυτών επιλέγοντας μια σημαντικά μεγαλύτερη διαδρομή, αποφεύγοντας συστηματικά την είσοδο στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Η στρατηγική της μεγάλης παράκαμψης

Το τουρκικό μεταγωγικό δεν ακολούθησε την απευθείας οδό. Αντίθετα, κινήθηκε βόρεια της Ελλάδας και στη συνέχεια δυτικά, ακολουθώντας το όριο του FIR Αθηνών προτού στρέψει νότια πάνω από την κεντρική Μεσόγειο. Η επιλογή αυτή σήμαινε πως το αεροσκάφος κάλυψε περίπου 700 επιπλέον χιλιόμετρα (380 ναυτικά μίλια) σε σχέση με την πιο άμεση διαδρομή, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα itamilradar.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση, σύμφωνα με την ιστοσελίδα itamilradar, δεν είναι μόνο η αποφυγή του ελληνικού FIR -κάτι που αποτελεί πλέον συχνό φαινόμενο- αλλά το γεγονός ότι αγνοήθηκε ο ανατολικός διάδρομος.

Η πορεία μέσω των FIR της Κύπρου και της Αιγύπτου θα παρείχε μια πολύ πιο γρήγορη πρόσβαση προς τη Λιβύη, μια οδό που χρησιμοποιούν κατά κόρον άλλες δυνάμεις, όπως τα ρωσικά αεροσκάφη.

Γιατί δεν επιλέχθηκε ο ανατολικός διάδρομος;

Η απόφαση για μια τόσο μεγάλη παράκαμψη μπορεί να οφείλεται σε ένα πλέγμα επιχειρησιακών και διπλωματικών παραγόντων, εκτιμά η ιστοσελίδα:

Δεν αποκλείεται να υπήρξαν καθυστερήσεις ή προσωρινοί περιορισμοί στην έκδοση αδειών διέλευσης από τις αρχές της Κύπρου ή της Αιγύπτου, αναγκάζοντας το πλήρωμα σε επαναδρομολόγηση. Επιβαρυμένος εναέριος χώρος: Η ανατολική Μεσόγειος αποτελεί αυτή τη στιγμή πεδίο έντονης δραστηριότητας. Με αεροσκάφη επιτήρησης (ISR), αποστολές ανεφοδιασμού και στρατιωτικά μεταγωγικά πολλών εθνικοτήτων να βρίσκονται στον αέρα, ο δυτικός διάδρομος ίσως προσέφερε μια πιο απλή και προβλέψιμη διαδρομή.

Επιχειρησιακό πρότυπο: Η τουρκική πλευρά φαίνεται να παγιώνει ένα συγκεκριμένο μοτίβο πτήσεων προς τη δυτική Λιβύη, όπου η δυτική παράκαμψη θεωρείται γεωγραφικά αποδεκτή, παρά το επιπλέον κόστος σε καύσιμα.

Μια εικόνα που χρήζει παρακολούθησης

Η τακτική αερομεταφορά στρατιωτικού υλικού από την Τουρκία προς τη Λιβύη αποτελεί μια συνεχή διαδικασία. Ωστόσο, η συστηματική αποφυγή συγκεκριμένων διαδρόμων προσφέρει έμμεσες πλην σαφείς ενδείξεις για τη δυναμική των συνεργασιών και των εντάσεων στην περιοχή.

Αν τις επόμενες ημέρες παρατηρηθούν παρόμοιες κινήσεις και σε αποστολές προς την ανατολική Λιβύη, τότε θα μπορούμε να μιλάμε για μια νέα επιχειρησιακή προτίμηση της Άγκυρας, η οποία επιλέγει συνειδητά να «μεγαλώσει» τις αποστάσεις προκειμένου να διατηρήσει την αυτονομία των κινήσεών της μακριά από τον έλεγχο των γειτονικών FIR.