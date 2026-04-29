Σοκ και έντονη ανησυχία προκαλεί βίντεο που καταγράφει άγρια επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Λονδίνο, με θύματα μέλη της εβραϊκής κοινότητας.

Η επίθεση σημειώθηκε στο Γκόλντερς Γκριν, όταν ένας άνδρας όρμησε αιφνιδιαστικά σε ηλικιωμένο που περίμενε σε στάση λεωφορείου, φορώντας κίπα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο δράστης του κατάφερε επανειλημμένα χτυπήματα με μαχαίρι στον λαιμό, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους. Στο βίντεο που κυΕκλοφορεί στα social media, διακρίνεται η μανία της επίθεσης, ενώ περαστικοί σπεύδουν να βοηθήσουν το θύμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, ο ίδιος άνδρας φέρεται να επιτέθηκε λίγο αργότερα και σε δεύτερο άτομο εβραϊκής καταγωγής. Το περιστατικό εξελίχθηκε σε καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής, μέχρι τη σύλληψή του.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, χαρακτήρισε τις επιθέσεις «βαθιά ανησυχητικές», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, έκανε λόγο για «αποτρόπαια επίθεση», επισημαίνοντας την αύξηση αντισημιτικών περιστατικών στην πόλη.

British Prime Minister Keir Starmer said on Wednesday the stabbing of two people outside a synagogue in London was “deeply concerning” and backed a police investigation into the incident.



Η σύλληψη του δράστη πραγματοποιήθηκε έπειτα από έντονη αντίσταση. Αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν με χρήση Taser, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες, πολίτες είχαν ήδη συμβάλει στον περιορισμό του μέχρι να φτάσουν ενισχύσεις. Ο 45χρονος συνελήφθη και οι αρχές ερευνούν το υπόβαθρο και τα κίνητρά του.

Τα δύο θύματα, ένας άνδρας περίπου 70 ετών και ένας ακόμη γύρω στα 30, νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά πρόσφατων επιθέσεων κατά της εβραϊκής κοινότητας στο Λονδίνο, εντείνοντας τον φόβο για περαιτέρω κλιμάκωση της βίας.