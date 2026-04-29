Μετά τον αποκλεισμό στο μονό, ήρθε και αυτός στο διπλό για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Madrid Open, καθώς μαζί με τον Λουτσιάνο Νταρντέρι ηττήθηκαν με 2-1 σετ από τους Γκουίντο Αντρεότσι και Μανουέλ Γκινάρ.

Ο Έλληνας τενίστας και ο Ιταλός συμπαίκτης του πήραν το πρώτο σετ με 7-5, στο δεύτερο όμως δεν πήγε τίποτα καλά και το έχασαν με 6-1.

Τα πάντα, επομένως, κρίθηκαν στο tie break, όπου οι Τσιτσιπάς και Νταρντέρι βρέθηκαν πίσω με 9-5 και κατάφεραν να το κάνουν 9-9, εκεί όμως έχασαν το σερβίς τους και τελικά με το 11-9 γνώρισαν την ήττα.

Επόμενο τουρνουά για τον Τσιτσιπά είναι αυτό της Ρώμης το διάστημα 6-17 Μαΐου, πριν το Roland Garros.

Τα σετ: 7-5, 1-6, 9-11