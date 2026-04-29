Ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 επί της Μονακό στα play off της Euroleague και είναι έτοιμος για το δεύτερο παιχνίδι, για το οποίο μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, τονίζοντας ότι δεν θα πρέπει να θεωρείται τίποτα δεδομένο λόγω του +21 στο πρώτο.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν ακόμη δύο νίκες για να προκριθούν στο Final Four και την Πέμπτη (30/4) θα προσπαθήσουν να κάνουν το 2-0 στο ΣΕΦ, με τον προπονητή τους να κάνει δηλώσεις, στις οποίες είπε τα εξής…

Για την πνευματική προετοιμασία: «Ακολουθείς μία πεπατημένη, θα κάνουμε μίτινγκ με τους παίκτες θα επιστήσουμε την προσοχή. Θέλω και η κοινή γνώμη να μην νομίζει πως είναι διαδικαστικό παιχνίδι, θα είναι κρίσιμο και δύσκολο παιχνίδι. Η Μονακό είναι μία ομάδα που την σεβόμαστε απόλυτα, έχει ποιότητα, το έδειξε σε μεγάλο μέρος του παιχνιδιού. Ο κόσμος της ομάδας πρέπει να καταλάβει ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο και αύριο το ίδιο και ακόμη περισσότερο».

Για ενδεχόμενες αλλαγές στο δεύτερο παιχνίδι: «Μικρές λεπτομέρειες, αναλύουμε το παιχνίδι, βλέπουμε αν έχουν προσθέσει κάτι. Δεν υπάρχουν μεγάλα πράγματα, μπορεί να διαλέξουν διαφορετική άμυνα ή να διαλέξουμε εμείς σε κάποια place κάποια πράγματα. Δεν είναι τόσο σημαντικά τα πράγματα για να κάνουμε πολλές αλλαγές».

Για τους τραυματίες: «Επειδή είναι σε διαδικασία θεραπειών (Γουόρντ και Ντόρσεϊ), αύριο θα ξέρουμε, δεν μπορώ να σας πω σίγουρα για κανέναν. Ο Βεζένκοβ έχει ράμματα, αλλά θα είναι κανονικά, ο Τζόσεφ έχει σχιστεί στο πρόσωπο, αλλά είναι ok».

Για το πώς θα ξεχαστεί το πρώτο παιχνίδι και ο κίνδυνος που υπάρχει για το δεύτερο: «Το χθεσινό παιχνίδι δεν ήταν εύκολο. Ήταν ένα παιχνίδι, που λάθος το βλέπουμε έτσι. Είχαμε ένα ξέσπασμα στο τέλος του δευτέρου δεκαλέπτου και πήγαμε με εννέα πόντους στο ημίχρονο. Το παιχνίδι ακροβατούσε στο 3ο δεκάλεπτο, το να μπει ή όχι η Μονακό στο παιχνίδι. Οι 21 πόντοι δεν είναι αντιπροσωπευτικό δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έκανε κάτι φοβερό σαν παιχνίδι, ούτε σε ποσοστά, ούτε σε βασικούς τομείς που πρέπει να είμαστε καλοί. Ο κόσμος βοήθησε πολύ, η θέληση ήταν μεγάλη. Αύριο είναι άλλο παιχνίδι. Πάντα ομάδα που προέρχεται από ήττα είναι πιο αλέρτ. Να μην θεωρήσουμε κάτι δεδομένο».

Για τη διαχείριση των συναισθημάτων: «Πρέπει να αποδεχθείς ότι κάθε παίκτης έχει χαρακτηριστικά, υπάρχουν παίκτες που είναι computer, υπάρχουν παίκτες που παίζουν με το ένστικτο. Αν αλλάξεις κάτι από αυτούς, χάνεις και αυτό που έχουν ως προσόν. Πρέπει να είμαστε θετικοί στα στοιχεία που έχουν οι παίκτες μας, κάποιες φορές εκνευρίζομαι με τέτοιες επιλογές και είναι γεγονός. Από την άλλη ένας παίκτης που είναι σκόρερ, έχει το ένστικτο, πρέπει να αποδεχθείς ότι θα πάει και σε υπερβολές, όσο δεν θα στοιχίσει στην ομάδα. Είναι μία κατάσταση δύσκολη, κερδίζεις ή χάνεις παιχνίδια από αυτό. Απλά δεν είναι εποχή να χάνεις παιχνίδια».

Για την ελευθερία στους παίκτες σε αυτή τη θητεία του: «Πάντα συνέβαινε αυτό, έχει σχέση με τα χαρακτηριστικά των παικτών. Στο παρελθόν έχει λειτουργήσει με παίκτες όπως ο Σβεντ, όταν ήμουν στην Χίμκι. Αυτό που πρέπει να κάνει ένας προπονητής είναι να αναγνωρίσει το ταλέντο και τα χαρακτηριστικά των παικτών που έχει και όχι αυτά που θα ήθελε να έχει. Ο συμβιβασμός είναι σημαντικός για εμάς, γιατί αλλιώς τα βλέπεις τα πράγματα από μία πλευρά. Δεν υπάρχει ποτέ το τέλειο, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι σημαντικός. Σε κάθε ματς παίρνουν 70-80 επιθετικές ή αμυντικές αποφάσεις. Κανείς δεν παίρνει αποφάσεις στη δουλειά του με απόλυτη επιτυχία. Να το λαμβάνουμε υπόψη όταν αυτές λαμβάνονται με τόσους σφυγμούς».

Για τη σταθερότητα της ομάδας και αν οφείλεται στους πόντους από τον πάγκο: «Δεν νομίζω ότι στηριζόμαστε λιγότερο σε αυτούς. Έχουμε ένα ρόστερ που προφανώς με συγκεκριμένη δουλειά, υπάρχει αφομοίωση αυτού που ζητάει το σταφ, αλλά και των απαιτήσεων της ομάδας. Αυτήν την στιγμή δεν ξέρω άλλη ομάδα να έχει πίεση να πάρει την Ευρωλίγκα. Εκτός από τον μεγάλο αντίπαλό μας τον Παναθηναϊκό, που οι άνθρωποι το λένε ευθαρσώς, επειδή γίνεται και στο γήπεδό τους. Προσπάθησα να αποφύγω τις φράσεις κλισέ, ότι πάμε να πάρουμε την Ευρωλίγκα, αλλά ο κόσμος το ζητάει επίμονα. Είτε γιατί έχουμε παίξει τέσσερα συνεχόμενα Final Four, είτε για άλλους λόγους. Αυτήν την στιγμή υπάρχει μία πίεση, που δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι μία ομάδα να την διαχειριστεί. Να έχουμε μικρούς στόχους, να κοιτάζουμε τι γίνεται στο επόμενο ματς και να αφήσουμε τις μεγαλεπήβολους στόχους και δηλώσεις. Να συγκεντρωθούμε σε αυτό που έχουμε να κάνουμε. Να κοντρολάρουμε αυτά που κοντρολάρονται και όχι πράγματα άλλα».

Για τη διαχείριση του γεμάτου ρόστερ: «Για το αν είναι ετοιμοπόλεμοι, βλέπετε ότι υπάρχει ρουτίνα και δεν τους αφήνει εκτός φόρμας. Η διαχείριση είναι δύσκολη γιατί πολλές φορές, οι παίκτες που θέλουν μόνο να παίζουν, οι παίκτες που μένουν εκτός στεναχωριούνται, το λένε κιόλας. Κάνουμε ροτέισιον, εξηγούμε την κατάσταση. Είναι ένα όπλο, αν το διαχειριστείς σωστά».