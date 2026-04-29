Ο Τάισον Γουορντ και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι αμφίβολοι για το Game 2 των Ερυθρόλευκων με τη Μονακό, όπως έκανε γνωστό ο κόουτς Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του πριν τον 2ο αγώνα των Ερυθρόλευκων κόντρα στους Γάλλους ανέφερε πώς είναι αμφίβoλοι οι Τάιλερ Ντόρσεϊ και Τάισον Γουόρντ. Ως προς το Game 2 με τη Μονακό (και ενώ οι Πειραιώτες προηγούνται στη σειρά με 1-0 στις νίκες) ο Έλληνας τεχνικός είπε πώς την Πέμπτη θα είναι σε θέση να ξέρει δεδομένα εάν θα είναι στην διάθεσή του οι δύο παίκτες που αποχώρησαν τραυματίες από το Game 1.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ υπέστη ένα μικρό διάστρεμμα και ενώ ο Αμερικανός φόργουορντ έχει πόνους στη μέση. Σχετικά με τον Σάσα Βεζένκοβ όπως τονίστηκε έχει ράμματα αλλά θα παίξει κανονικά.