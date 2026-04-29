Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη συγκλονιστική υπόθεση στη Ρόδο, όπου ένας 45χρονος επιχείρησε να ρίξει σε χαράδρα την εν διαστάσει σύζυγο και το παιδί τους και στη συνέχεια να αυτοκτονήσει.

Ειδικότερα, ο 45χρονος φέρεται να επιχείρησε να εκτρέψει σε γκρεμό το όχημα στο οποίο επέβαινε η εν διαστάσει σύζυγός του, 33 ετών, μαζί με το ανήλικο τέκνο τους ηλικίας τριών ετών και τεσσάρων μηνών, για να επιστρέψει λίγη ώρα αργότερα στο ίδιο σημείο και να καταλήξει με το δικό του αυτοκίνητο σε χαράδρα βάθους περίπου 60 μέτρων.

Όλα έγιναν το βράδυ της 21ης Απριλίου 2026 στην περιοχή Μόντε Σμιθ, τοποθεσία γνωστή για τις απότομες πλαγιές της.

Η οικογενειακή ρήξη και η διαδρομή προς το διαζύγιο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Δημοκρατικής» της Ρόδου, το ζευγάρι γνωρίστηκε τον Ιανουάριο του 2022 και απέκτησε ένα παιδί στις 12 Δεκεμβρίου 2022. Την 1η Σεπτεμβρίου 2022 υπέγραψαν ενώπιον συμβολαιογράφου της Ρόδου σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο καταχωρήθηκε στο ληξιαρχείο του Δήμου Ρόδου στις 5 Σεπτεμβρίου 2022. Η οικογένεια διέμενε σε ιδιόκτητη κατοικία του 45χρονου.

Η συμβίωση, όπως υποστηρίζεται από τον άνδρα, παρουσίασε τριγμούς από τους πρώτους μήνες ζωής του παιδιού. Από τα Χριστούγεννα του 2025 το ζευγάρι αποφάσισε να χωρίσει, ενώ η σύζυγος εξακολουθούσε να διαμένει στην ίδια οικία. Οι σχέσεις τους είχαν περιέλθει σε τέτοια κατάσταση που, παρά τις προσπάθειες των πληρεξούσιων δικηγόρων μέσω της διαδικασίας της διαμεσολάβησης, δεν επετεύχθη συμφωνία για τη ρύθμιση της επιμέλειας του παιδιού.

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και η προσωρινή διαταγή

Στις 3 Μαρτίου 2026 ο 45χρονος κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία ζήτησε την ανάθεση της προσωρινής αποκλειστικής επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου στον ίδιο, με τόπο διαμονής την οικογενειακή στέγη ή επικουρικά τη συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη κατοικία ανά δεκαπενθήμερο. Παράλληλα, ζήτησε να υποχρεωθεί η εν διαστάσει σύζυγός του να εγκατασταθεί στην πατρική της οικία και να υποχρεωθεί στην καταβολή διατροφής 130 ευρώ μηνιαίως για το παιδί, ποσό που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο των συνολικών αναγκών του, οι οποίες υπολογίζονταν σε 430 ευρώ μηνιαίως.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η ίδια φέρεται να εμφάνιζε αρνητική στάση στον υποχρεωτικό εμβολιασμό του παιδιού, να μην εργάζεται παρά την ολοκλήρωση των πανεπιστημιακών της σπουδών και να μην είναι συνεπής στην ανατροφή του παιδιού, ενώ ο ίδιος επικαλέστηκε την ευελιξία της εργασίας του με καθεστώς τηλεργασίας σε πολυεθνική εταιρεία.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 4 Μαρτίου 2026 με την έκδοση προσωρινής διαταγής από τον πρωτοδίκη του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, ο οποίος συνεκδίκασε τις αιτήσεις των διαδίκων και έκανε εν μέρει δεκτά τα αιτήματα. Με τη διαταγή ανατέθηκε προσωρινά στη μητέρα η επιμέλεια του παιδιού, με τόπο διαμονής την οικία της, και ρυθμίστηκε λεπτομερώς το δικαίωμα επικοινωνίας του πατέρα, το οποίο περιλάμβανε τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη μετά το πέρας του ωραρίου του βρεφονηπιακού σταθμού έως τις 20:00, καθώς και κάθε δεύτερο και τέταρτο Παρασκευοσαββατοκύριακο. Είχε προσδιοριστεί δικάσιμος για τη συζήτηση των αιτήσεων η 12η Μαΐου 2026.

Το πρώτο επεισόδιο μέσα στο όχημα της εν διαστάσει συζύγου

Σύμφωνα με τη «Δημοκρατική» το βράδυ της 21ης Απριλίου 2026, γύρω στις 20:00, η 33χρονη μετέβη στην οικία της μητέρας του 45χρονου, στη Ρόδο, για να παραλάβει το ανήλικο παιδί τους, σύμφωνα με όσα προέβλεπε η προσωρινή διαταγή.

Ο εν διαστάσει σύζυγός της της ζήτησε να τον μεταφέρει με το αυτοκίνητο μέχρι ένα κατάστημα στην ευρύτερη περιοχή του Μόντε Σμιθ, με την αιτιολογία ότι έπρεπε να παραλάβει τη μοτοσικλέτα του πατέρα του.

Η ίδια επιβιβάστηκε στη θέση του οδηγού, ο 45χρονος στη θέση του συνοδηγού και το παιδί στο πίσω κάθισμα, δεμένο στο παιδικό καθισματάκι. Όταν το όχημα κινούνταν επί της οδού Ησιόδου, ο κατηγορούμενος φέρεται να έπιασε ξαφνικά το τιμόνι με τα χέρια του και να το έστριψε με δύναμη προς την πλευρά του γκρεμού, με σκοπό, σύμφωνα με την κατηγορία, να εκτρέψει το αυτοκίνητο σε αυτόν.

Η οδηγός, ενεργώντας ενστικτωδώς γύρισε το τιμόνι προς την αντίθετη πλευρά για να αποτρέψει την εκτροπή. Από τη μανούβρα αυτή το όχημα φέρεται να συγκρούστηκε με τον καθρέπτη άλλου αυτοκινήτου που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας του φθορά. Στη συνέχεια, και ενώ το αυτοκίνητο βρισκόταν εν κινήσει, ο κατηγορούμενος φέρεται να σηκώθηκε από τη θέση του συνοδηγού, να καβάλησε το κάθισμα του οδηγού και να έβαλε το πόδι του στα πετάλια, με σκοπό να πατήσει το γκάζι για νέα προσπάθεια εκτροπής. Η ενέργεια ματαιώθηκε από εξωτερικό παράγοντα, καθώς το όχημα διέθετε σύστημα start-stop, με αποτέλεσμα να σβήσει ο κινητήρας τη στιγμή που πατήθηκαν τα πετάλια.

Η οδηγός του άλλου οχήματος που υπέστη τη φθορά εντοπίστηκε από τις Αρχές και κατέθεσε ότι, μετά τη σύγκρουση των καθρεπτών, σταμάτησε και είδε στο αυτοκίνητο μια γυναίκα οδηγό, έναν άνδρα συνοδηγό και ένα μικρό παιδί που έκλαιγε.

Η επιστροφή στο σπίτι της μητέρας και η μοιραία εκτροπή

Μετά τη ματαίωση της δεύτερης απόπειρας εκτροπής, η 33χρονη οδήγησε με κατεύθυνση το Μόντε Σμιθ, στάθμευσε σε εσοχή και ζήτησε από τον 45χρονο να κατέβει για να ελέγξει το πλαστικό κομμάτι του καθρέπτη που είχε αποσπαστεί. Ακολούθως τον επανέφερε στην οικία της μητέρας του και αποχώρησε με το παιδί. Στο σημείο εκείνο φέρεται να σημειώθηκε σύντομος διάλογος με την αδελφή του κατηγορούμενου, η οποία ανέφερε ότι ο αδελφός της ήταν αναστατωμένος και επέμενε να συνεχίσει τη συζήτηση μαζί της, ενώ εκείνη του φώναξε «φύγε, έχουμε τελειώσει» και αποχώρησε.

Η γυναίκα αναφέρθηκε σε λεκτική βία ακραίου βαθμού καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβίωσής τους, με χαρακτηριστικά υβριστικές εκφράσεις προς την ίδια και την οικογένειά της, ακόμα και ενώπιον του παιδιού, καθώς και σε φράση του κατηγορούμενου σε στιγμή έντασης ότι «θα γίνει μακελάρης», με τη συμπλήρωση «δεν το λέω μόνο, το κάνω».

Λίγη ώρα αργότερα, και συγκεκριμένα γύρω στις 21:00, ο 45χρονος επιβιβάστηκε στο δικό του αυτοκίνητο, και κινούμενος επί της ίδιας οδού Ησιόδου, λίγα μέτρα μόλις από το σημείο όπου είχε λάβει χώρα το πρώτο επεισόδιο, εκτράπηκε της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα βάθους περίπου 60 μέτρων. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και πυροσβέστες.

Αστυνομικός που έσπευσε πρώτος στο σημείο εντόπισε τον οδηγό σε ύπτια θέση εκτός του οχήματος, με τραύμα στην περιοχή του λαιμού. Στη δεξιά πλευρά του σώματός του βρέθηκε πολυεργαλείο με λάμα μήκους 6,5 εκατοστών. Από την αυτοψία στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, ένα πλαστικό μπουκάλι με ετικέτα λευκού ξηρού οίνου, που περιείχε ελάχιστη ποσότητα υγρού, καθώς και χρηματικά ποσά πεταμένα σε διάφορα σημεία του εσωτερικού. Στο όχημα διαπιστώθηκε έντονη οσμή οινοπνεύματος.

Ο 45χρονος μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύμα και στην αριστερή πλευρά του θώρακα. Οι θεράποντες ιατροί διαπίστωσαν ότι η κατάσταση της σωματικής και ψυχολογικής του υγείας ήταν σοβαρή.

Τι φέρεται να υποστηρίζει

Ο 45χρονος, ο οποίος κατέληξε φρουρούμενος στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, φέρεται να υποστήριξε πως αυτός παρέλαβε το παιδί του από τον παιδικό σταθμό στις 13:00 της 21ης Απριλίου 2026. Όταν η εν διαστάσει σύζυγός του πήγε στις 20:00 για να το παραλάβει, ο ίδιος υποστήριξε ότι, επειδή ήθελε να μιλήσει μαζί της για το διαζύγιο, προφασίστηκε ότι είχε αφήσει τη μοτοσικλέτα του στον χώρο στάθμευσης του αρχαίου σταδίου, ώστε εκείνη να τον μεταφέρει εκεί.

Παραδέχτηκε ότι έπιασε το τιμόνι και το έστριψε αριστερά, καθώς, σύμφωνα με τη φράση που χρησιμοποίησε, «τσαντίστηκε με αυτά που έλεγε» η εν διαστάσει σύζυγός του. Παραδέχτηκε επίσης ότι το συμβάν έγινε εκούσια και δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός ή λανθασμένο χειρισμό. Υποστήριξε όμως ότι δεν είχε πρόθεση να ρίξει το αυτοκίνητο της εν διαστάσει συζύγου του στον γκρεμό. Ως προς τη δική του εκτροπή, ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια της οδήγησης κατανάλωσε σχεδόν όλο το περιεχόμενο μπουκαλιού κρασιού και δύο χάπια από συγκεκριμένο σκεύασμα. Ανέφερε ότι, λόγω της πτώσης, δεν τραυματίστηκε σοβαρά και πως αυτοτραυματίστηκε χρησιμοποιώντας το πολυεργαλείο που βρέθηκε στο σημείο, σε κοιλιά, στήθος και λαιμό.

Πρόσθεσε ότι έχει διαγνωστεί εδώ και επτά περίπου χρόνια με ψυχολογικά προβλήματα και ότι λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή.

Οι περιοριστικοί όροι

Η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου εξέδωσε διάταξη, με την οποία επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Σύμφωνα με τη διάταξη, λαμβάνοντας υπόψη τον άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα της 33χρονης και του παιδιού, απαγορεύθηκε στον κατηγορούμενο να προσεγγίζει την παθούσα σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων χωρίς τη συναίνεσή της, καθώς και το ανήλικο τέκνο χωρίς την παρουσία της ίδιας ή άλλου ενηλίκου.