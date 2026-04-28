Ένα περιστατικό που παραλίγο να καταλήξει σε διπλή τραγωδία, με θύματα μια μητέρα και το ανήλικο τέκνο της, σημειώθηκε στη Ρόδο. Δράστης ένας 45χρονος, ο οποίος προσπάθησε να ρίξει σε χαράδρα την εν διαστάσει σύζυγο και το παιδί τους και στη συνέχεια επιχείρησε να αυτοκτονήσει.

Ο δράστης νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική.

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της 21ης Απριλίου 2026 περίπου στις 20:00 όταν η μητέρα του ανήλικου τέκνου που βρίσκεται σε διάσταση με τον συζυγό της και έχει την επιμέλεια του παιδιού, μετέβη με το ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητό της στην οικία της μητέρας του 45χρονου, προκειμένου να παραλάβει το τρίχρονο παιδί τους.

Η γυναίκα τοποθέτησε το παιδί στο ειδικό καθισματάκι του, στα πίσω καθίσματα του οχήματος. Στο τιμόνι κάθισε η ίδια, ενώ στη θέση του συνοδηγού επιβιβάστηκε ο 45χρονος, καθώς, σύμφωνα με τα όσα έχει καταθέσει η μητέρα, ο ίδιος της είχε ζητήσει να τον μεταφέρει στον χώρο στάθμευσης πλησίον του αρχαίου σταδίου, στην ευρύτερη περιοχή του Μοντε Σμιθ.

Η διαδρομή ξεκίνησε φαινομενικά ομαλά, χωρίς τίποτα να προμηνύει αυτό που, λίγα λεπτά αργότερα, θα μετέτρεπε ένα συνηθισμένο βράδυ σε σκηνικό θρίλερ.

Η ξαφνική κίνηση στο τιμόνι και η προσπάθεια εκτροπής στον γκρεμό

Ενώ το όχημα κινούνταν επί κεντρικής οδού της περιοχής, με κατεύθυνση προς την πόλη της Ρόδου, και είχε πλησιάσει στο ύψος ενός κυκλικού κόμβου, ο 45χρονος, σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε η ίδια η οδηγός, έπιασε αιφνιδιαστικά το τιμόνι και το έστριψε με δύναμη προς την πλευρά όπου ανοίγεται ο γκρεμός, με σκοπό, κατά τους ισχυρισμούς της παθούσας, να ρίξει το αυτοκίνητο, μαζί με την ίδια και το ανήλικο παιδί τους, στο κενό.

Η οδηγός, αντιδρώντας ενστικτωδώς, γύρισε με δύναμη το τιμόνι προς την αντίθετη κατεύθυνση, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τη βίαιη εκτροπή, όπως επισημαίνει η εφημερίδα «Δημοκρατική». Το αποτέλεσμα ήταν το όχημά της να συγκρουστεί με άλλο διερχόμενο αυτοκίνητο, που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας υλικές ζημιές στον καθρέφτη του.

Η τροπή της υπόθεσης δεν σταμάτησε εκεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, ο 45χρονος, ενώ το αυτοκίνητο βρισκόταν ακόμη εν κινήσει, σηκώθηκε από τη θέση του συνοδηγού, καβάλησε το κάθισμα του οδηγού και την ίδια την παθούσα, και επιχείρησε να φτάσει με το πόδι του τα πετάλια, προκειμένου, όπως διατείνεται η μητέρα του παιδιού, να πατήσει το γκάζι και να ολοκληρώσει την εκτροπή στον γκρεμό. Η προσπάθεια, ωστόσο, δεν τελεσφόρησε, καθώς το όχημα διαθέτει σύστημα start – stop, με αποτέλεσμα ο κινητήρας να σβήσει αυτόματα τη στιγμή που εκείνος πάτησε τα πετάλια.

Η αποβίβαση και η δεύτερη πτώση στον γκρεμό

Μετά το αποτυχημένο, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, εγχείρημα, ο 45χρονος αποβιβάστηκε από το όχημα στην οικία της μητέρας του και επιβιβάστηκε σε δικό του ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο. Λίγη ώρα αργότερα, και συγκεκριμένα περί ώρα 21:00 της ίδιας ημέρας, κινούμενος στον ίδιο δρόμο όπου είχε εκτυλιχθεί το πρώτο περιστατικό, και μάλιστα μόλις λίγα μέτρα μακριά από το αρχικό σημείο, εκτράπηκε της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό βάθους περίπου 60 μέτρων.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν το όχημα στη χαράδρα. Κατά τον σχετικό έλεγχο, διαπιστώθηκε, έντονη οσμή οινοπνεύματος, ενώ ο 45χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου για την παροχή των πρώτων βοηθειών.