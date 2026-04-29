Η ΕΠΟ γνωστοποίησε τους ορισμούς των διαιτητών που έκανε η ΚΕΔ για την 3η αγωνιστική των Play Offs και την 6η των Play Outs της Stoiximan Super League 1.

Σε επίπεδο επιλογών από τους διαιτητές ξεχωρίσουν αυτές των πιο μεγάλων ντέρμπι ως προς τα play Offs 1-4 με τον Χαλίλ Μελέρ να ορίζεται ξανά σε μεγάλο ματς του ελληνικού πρωταθλήματος μόλις λίγες μέρες μετά το Παναθηναϊκός -Ολυμπιακός, που διεύθυνε. Αυτήν την φορά θα σφυρίξει το Παναθηναϊκός-ΑΕΚ στη Λεωφόρο έχοντας στο VAR τον Ολλανδό Κλέι Ρούπερτι. Στο παιχνίδι μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού στην Τούμπα, θα είναι ο Ιταλός Σιμόνε Σότσα, ένας γνωστός ρέφερι για το ελληνικό κοινό και που έχει διαιτητεύσει ελληνικούς αγώνες σε Λίγκα και Κύπελλο.