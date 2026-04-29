Ένας δισεκατομμυριούχος από το Μπέβερλι Χιλς δηλώνει αποφασισμένος να παντρευτεί τη σύντροφό του, μοντέλο του Penthouse, παρά τις σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζει για οικονομική εκμετάλλευση ηλικιωμένων.

Ο 64χρονος επιχειρηματίας Stephen Cloobeck και η 28χρονη Adva Lavie είχαν ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά ότι σκοπεύουν να παντρευτούν στην Ιερουσαλήμ στις 18 Ιουνίου. Ωστόσο, τα σχέδια αυτά ανατράπηκαν όταν η Lavie συνελήφθη και τέθηκε υπό ηλεκτρονική επιτήρηση με «βραχιολάκι».

Η ίδια αντιμετωπίζει έξι κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, κατηγορούμενη ότι προσέγγιζε ηλικιωμένους άνδρες μέσω εφαρμογών γνωριμιών με σκοπό να τους αποσπά χρήματα. Έχει δηλώσει αθώα, όμως προς το παρόν δεν της επιτρέπεται να φύγει από την Καλιφόρνια, γεγονός που καθιστά αβέβαιη τη διεξαγωγή του γάμου στο εξωτερικό.

Παρά τα εμπόδια, ο Cloobeck εμφανίζεται αμετακίνητος, δηλώνοντας ότι «ο γάμος θα γίνει κανονικά, απλώς η ημερομηνία πλέον παραμένει μυστική», χωρίς να αποκαλύπτει πότε και πού θα πραγματοποιηθεί. Η Lavie δίνει εδώ και μήνες μάχη στα δικαστήρια του Λος Άντζελες, προκειμένου να αφαιρεθεί το ηλεκτρονικό της βραχιολάκι, υποστηρίζοντας ότι επηρεάζει σοβαρά την επαγγελματική της εικόνα. Στο πλαίσιο αιτήματος προς το δικαστήριο, προσκόμισε φωτογραφίες από τη δουλειά της ως μοντέλο, καθώς και επιστολές από συνεργάτες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η παρουσία του βραχιολιού καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή της σε διαφημιστικές καμπάνιες.

Σε μία από τις επιστολές, ο Morio Parker χαρακτήρισε τη Lavie «αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της εταιρείας», ζητώντας από το δικαστήριο να αφαιρέσει το μέτρο ώστε να μην πληγεί ανεπανόρθωτα η καριέρα της. Αντίστοιχα, ο μουσικός παραγωγός Brian Lucey ανέφερε ότι δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει σε μελλοντικά projects όσο βρίσκεται υπό επιτήρηση.

Παρά τους περιορισμούς, η Lavie φαίνεται πως έχει καταφέρει τουλάχιστον μία φορά να ταξιδέψει εκτός Καλιφόρνιας, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση είχε προκαλέσει η πρόταση γάμου του Cloobeck τον Φεβρουάριο σε πολυτελή εκδήλωση στο Λας Βέγκας, παρουσία γνωστών προσώπων.

Το παρελθόν της Lavie έχει επίσης απασχολήσει τις Αρχές, καθώς ήταν παντρεμένη με τον πορνοστάρ Edan Ives, με τον οποίο, σύμφωνα με επιστολή που κατατέθηκε στο δικαστήριο, διατηρούσαν μια «ανοιχτή» σχέση. Το ζευγάρι υπέβαλε από κοινού αίτηση διαζυγίου τον Μάρτιο.

Η δίκη της αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Μαΐου και, σε περίπτωση καταδίκης για όλες τις κατηγορίες, η 28χρονη αντιμετωπίζει ποινή που μπορεί να φτάσει έως και τα 11 χρόνια και 8 μήνες φυλάκισης.

Παρά τη σοβαρότητα της υπόθεσης, ο Cloobeck επιμένει ότι θα προχωρήσει στον γάμο, αψηφώντας τις κατηγορίες και τις νομικές εξελίξεις που βαραίνουν τη μέλλουσα σύζυγό του, όπως αναφέρει η nypost.