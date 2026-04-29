Ο Όμιλος Antenna και ο Πρόεδρός του, Θοδωρής Κυριακού, τιμήθηκαν από το Make-A-Wish Ελλάδος για τη διαχρονική και πολύτιμη προσφορά τους, αναγνωριζόμενοι ως ένας από τους 30 μεγαλύτερους δωρητές στην ιστορία του οργανισμού.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης για τα 30 χρόνια δράσης του Make-A-Wish στην Ελλάδα, τη Δευτέρα 27 Απριλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η στήριξη του Ομίλου όλα αυτά τα χρόνια έχει συμβάλει ουσιαστικά στην εκπλήρωση ευχών παιδιών με σοβαρές ασθένειες.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τους Υποστηρικτές 2025, απονεμήθηκε στον Όμιλο και αναμνηστικό βραβείο για τη συμβολή του μέσω του «ANTENNA ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ» και του Τηλεμαραθωνίου για τα παιδιά, που συγκέντρωσε πάνω από 3 εκατ. ευρώ.

Ο Γιώργος Λεβέντης, Διευθύνων Σύμβουλος ANT1, MAK και Antenna Studios, παρέλαβε το βραβείο εκ μέρους του Προέδρου του Ομίλου Antenna, Θοδωρή Κυριακού, και δήλωσε:

«Στον ΑΝΤ1 έχουμε εδώ και πολλά χρόνια μια σταθερή σχέση με το Make-A-Wish Ελλάδος. Μια συνεργασία με ουσία, που βασίζεται σε κάτι πολύ απλό: να είμαστε δίπλα σε παιδιά που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Έχουμε στηρίξει πολλές φορές το έργο τους και, πρόσφατα, μέσα από τον Τηλεμαραθώνιο και τον οργανισμό “ΑΝΤΕΝΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ”, προσφέραμε ξανά. Είναι τιμή για εμάς η αναγνώριση αυτή, που αντανακλά τη διαχρονική στήριξη του Ομίλου Antenna και του Προέδρου του, Θοδωρή Κυριακού».

Η συμβολή του Ομίλου Antenna έχει αφήσει ισχυρό και διαχρονικό αποτύπωμα, ενισχύοντας την προσπάθεια του Make-A-Wish Ελλάδος να πραγματοποιεί ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, προσφέροντάς τους δύναμη, ελπίδα και χαρά. Στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής του, για τη στήριξη δράσεων κοινωνικής προσφοράς, ο Όμιλος συνεχίζει σταθερά να υλοποιεί πρωτοβουλίες που ενδυναμώνουν την καθημερινότητα των συνανθρώπων μας.