Για πρώτη φορά μετά το 1990, όταν είχε διεξαχθεί για τελευταία φορά το Athens Trophy, ένα τουρνουά της WTA και συγκεκριμένα το WTA 250 θα γίνει στην Αθήνα.

Το WTA 250 της Αθήνας, το οποίο θα διεξαχθεί το διάστημα 13-19 Ιουλίου στο Stadion Sports Center στο ΟΑΚΑ, αντικαθιστά το Jiangxi Open της Κίνας στο καλεντάρι της WTA και οι αγώνες θα διεξαχθούν σε σκληρές επιφάνειες, με ταμπλό 32 παικτριών στο μονό και 16 ομάδων στο διπλό.

Σχολιάζοντας την επιστροφή της WTA στην Αθήνα για πρώτη φορά μετά το 1990, η Μαρία Σάκκαρη είπε τα εξής…

«Το να μπορώ να μπω στο γήπεδο στην πατρίδα μου και να ακούω τους Έλληνες φιλάθλους θα είναι μία από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας μου. Η Αθήνα είναι το μέρος όπου έπιασα για πρώτη φορά ρακέτα τένις και ονειρεύτηκα να γίνω επαγγελματίας παίκτρια. Το να έρθει εδώ ένα τουρνουά WTA θα είναι μια πραγματικά ξεχωριστή στιγμή και μια σπουδαία ευκαιρία να αναδείξουμε το ελληνικό τένις και να εμπνεύσουμε νέους αθλητές».