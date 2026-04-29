Μια εγκληματική συμμορία, η οποία θεωρείτο ύποπτη για τη λειτουργία ενός εκτεταμένου δικτύου επενδυτικής απάτης μέσω τηλεφωνικών κέντρων εγκατεστημένων στην Αλβανία, εξαρθρώθηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση των ευρωπαϊκών αρχών με τη συνδρομή της Europol. Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση, η έρευνα επικεντρώθηκε σε τηλεφωνικά κέντρα στα Τίρανα που φέρονται να διαχειρίζονταν ένα δίκτυο διαδικτυακής απάτης, στοχοποιώντας κυρίως επενδυτές σε χώρες της ΕΕ.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις αρχές της Αλβανίας και της Αυστρίας, καθώς μεγάλο μέρος των θυμάτων διέμενε στη Βιέννη, και οδήγησε στη σύλληψη 10 ατόμων, στις έρευνες σε πολλαπλούς χώρους και στην κατάσχεση σχεδόν 900.000 ευρώ σε μετρητά. Παράλληλα κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και μεγάλοι όγκοι ψηφιακών δεδομένων, τα οποία θα αξιοποιηθούν για τη διεύρυνση της έρευνας και τον εντοπισμό επιπλέον θυμάτων σε άλλα κράτη-μέλη.

Τα θύματα προσελκύονταν αρχικά μέσω διαφημίσεων για «επενδυτικές ευκαιρίες» που αναρτώνταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ιστοσελίδες, όπου υπόσχονταν υψηλές αποδόσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια, τα τηλεφωνικά κέντρα στα Τίρανα χρησιμοποιούνταν για την παροχή δήθεν εξειδικευμένων επενδυτικών συμβουλών από άτομα που παρουσιάζονταν ως πιστοποιημένοι σύμβουλοι, πείθοντας τα θύματα να μεταφέρουν σημαντικά ποσά σε λογαριασμούς που έλεγχε το δίκτυο.

Οι τηλεφωνητές ήταν οργανωμένοι σε ομάδες των έξι έως οκτώ ατόμων, με κάθε ομάδα να εξειδικεύεται σε συγκεκριμένη γλώσσα, στοχεύοντας διαφορετικές χώρες της Ευρώπης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, χρησιμοποιούνταν Γερμανικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Ελληνικά και Ισπανικά, ώστε να καλλιεργείται κλίμα εμπιστοσύνης με τα θύματα στη μητρική τους γλώσσα και να παρουσιάζονται πειστικότερα οι ψεύτικες επενδυτικές προτάσεις.

Όπως επισημαίνεται, η γνώση της γλώσσας και η χρήση στοχευμένων σεναρίων πειθούς αξιοποιούνταν συστηματικά για να δοθεί μια αίσθηση αξιοπιστίας, ενώ οι ύποπτοι υπόσχονταν ανάκτηση προηγούμενων επενδυτικών απωλειών ή εντυπωσιακές αποδόσεις σε δήθεν «ειδικές πλατφόρμες» συναλλαγών. Οι αρχές εκτιμούν ότι οι συνολικές ζημίες για τα θύματα ανέρχονται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με στόχο τον εντοπισμό περαιτέρω εμπλεκομένων και τη διασταύρωση στοιχείων με άλλες παρόμοιες υποθέσεις απάτης.