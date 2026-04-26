Ο Εστέμπαν Αντράδα, τερματοφύλακας της Σαραγόσα, ήταν ο πρωταγωνιστής στην ήττα από την Ουέσκα με 1-0 εκτός έδρας, όχι για κάποια εντυπωσιακή απόκρουση αλλά για τη γροθιά που έριξε σε αντίπαλο.

Το παιχνίδι ήταν στις καθυστερήσεις, η Ουέσκα ήταν μπροστά με 1-0 και η Σαραγόσα βιαζόταν για να πάρει έστω τον βαθμό της ισοπαλίας, καθώς δίνει μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού από τη La Liga 2.

Οι γηπεδούχοι, όμως, ήθελαν να κερδίσουν χρόνο, οπότε ο Αντράδα αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του… Ο τερματοφύλακας της Σαραγόσα αρχικά έσπρωξε έναν αντίπαλο ρίχνοντάς τον στο έδαφος και αφού είδε την κόκκινη κάρτα έφυγε τρέχοντας για να πάει σε έναν άλλο παίκτη της Ουέσκα, τον οποίο επίσης έριξε στο έδαφος.

Όχι με σπρώξιμο και αυτόν, όμως, αλλά με μια τρομερή γροθιά, με το σχετικό βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.