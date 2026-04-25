Ιστορικές στιγμές ζει ο ΟΦΗ, ο οποίος κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας για 2η φορά νικώντας με 3-2 τον ΠΑΟΚ στην παράταση, σε έναν συγκλονιστικό τελικό στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Ο «δικέφαλος του βορρά» μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και είχε μεγάλη ευκαιρία στο 3′ με την κεφαλιά του Κεντζιόρα που έφυγε λίγο άουτ, μετά την εκτέλεση φάουλ του Ζίβκοβιτς. Λίγα λεπτά μετά, στο 10′, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου πλησίασε ξανά στο γκολ, έχοντας νέα μεγάλη φάση, αυτή τη φορά με τον Ζίβκοβιτς που βρέθηκε σε θέση βολής μετά την πάσα του Κωνσταντέλια αλλά δεν βρήκε στόχο.

Οι Θεσσαλονικείς πίεζαν για το γκολ και τελικά το πέτυχαν στο 15′, όταν ο Σέρβος εξτρέμ εκτέλεσε το κόρνερ, ο Κεντζιόρα πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και ο Μιχαηλίδης κινήθηκε στο δεύτερο και έκανε το 1-0 από κοντά.

Οι «ασπρόμαυροι» είχαν το προβάδισμα και τον έλεγχο του παιχνιδιού καθώς συνέχισαν να επιτίθενται με στόχο το δεύτερο γκολ, στο 28′ όμως, στην πρώτη φάση των Κρητικών, ήρθε η ισοφάριση: Σουτ του Φούντα, η μπάλα κόντραρε στον Κεντζιόρα και ο Έλληνας επιθετικός με νέο σουτ την έστειλε στα δίχτυα για το 1-1.

Ένα γκολ που έδωσε ώθηση στην ομάδα του Χρήστου Κόντη, η οποία στο 40′ άγγιξε το 1-2 με το σουτ του Φούντα που έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι και ενώ ο Τσιφτσής δεν μπορούσε να αντιδράσει. Οι Κρητικοί, με λίγα λόγια, έκλεισαν καλά το πρώτο μέρος και καλά, πολύ καλά μπήκαν και στο δεύτερο.

Στο 48′ η ομάδα του Κόντη είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Νους που δεν κατάφερε να εκτελέσει όπως έπρεπε μετά την εξαιρετική πάσα του Φούντα, φρόντισε όμως να εξιλεωθεί αμέσως μετά: Στο 51′ ο Σενγκέλια βρήκε τον Σαλσίδο και αυτός με κεφαλιά-πάσα έβγαλε στον κενό χώρο τον Νους που μπήκε στην περιοχή και έγραψε το 1-2!

Ο Λουτσέσκου αντέδρασε με τριπλή αλλαγή στο 61′, βγάζοντας Μεϊτέ, Μύθου, Τάισον για να βάλει Χατσίδη, Γερεμέγεφ, Ζαφείρη και το παιχνίδι συνεχίστηκε με τους «ασπρόμαυρους» να προσπαθούν να βρουν ρυθμό και φυσικά τον τρόπο για να γίνουν απειλητικοί και να φτάσουν στην ισοφάριση.

Στα επόμενα λεπτά ο ρυθμός του παιχνιδιού χάλασε καθώς αρχικά υπήρχε πρόβλημα με τον βοηθό διαιτητή και στη συνέχεια με παίκτες των Κρητικών, με τους Νους και Φούντα να αποχωρούν τελικά, αφήνοντας τις θέσεις τους στους Θεοδοσουλάκη και Αποστολάκη.

Οι Κρητικοί προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να κρατήσουν το προβάδισμα και ο «δικέφαλος του βορρά» να φτάσει στην ισοφάριση, την οποία άγγιξε στο 87′ με την κεφαλιά του Κεντζιόρα και με τη μπάλα να κοντράρει στον Κωστούλα και να πάει προς τα δίχτυα, την τελευταία στιγμή όμως ο Ανδρούτσος κατάφερε να την απομακρύνει πριν περάσει τη γραμμή.

Στο 89′ ο ΟΦΗ έκανε αναγκαστική αλλαγή τερματοφύλακα, με τον Λίγο να αντικαθιστά τον Χριστογεώργο, ενώ ο διαιτητής έδειξε 15 λεπτά καθυστερήσεις. Ο ΠΑΟΚ είχε, επομένως, τον χρόνο για να κυνηγήσει την ισοφάριση και έφτασε σε αυτή στο 97′, όταν ο Καμαρά τα έκανε όλα σωστά και έδωσε έτοιμο γκολ στον Γερεμέγεφ που δεν δυσκολεύτηκε να γράψει το 2-2.

Ο τελικός, επομένως, οδηγήθηκε στην παράταση και οι Θεσσαλονικείς είχαν την ψυχολογία με το μέρος τους και πίεσαν για το 3-2, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου όμως έγινε το… 2-3! Στο 105′, μετά την εξέταση του VAR, οι Κρητικοί κέρδισαν πέναλτι για χέρι του Χατσίδη και ο Ισέκα ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Ο ΠΑΟΚ είχε 15 λεπτά στη διάθεσή του για να ισοφαρίσει και να στείλει τον τελικό στη διαδικασία των πέναλτι, ο ψυχωμένος ΟΦΗ όμως κράτησε το 3-2 και θα… πάρει μαζί του στην Κρήτη την κούπα!

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ (61′ Χατσίδης), Οζντόεφ (78′ Καμαρά), Ζίβκοβιτς (78′ Πέλκας), Κωνσταντέλιας, Τάισον (61′ Ζαφείρης), Μύθου (61′ Γερεμέγεφ).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος (89′ Λίλο), Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Κωστούλας, Σενγκέλια (105′ Λαμπρόπουλος), Αθανασίου, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Νους (77′ Θεοδοσουλάκης), Φούντας (77′ Αποστολάκης), Σαλσίδο (91′ Ισέκα).