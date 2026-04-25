Ο ΟΦΗ είναι κυπελλούχος Ελλάδας για το 2026 μετά τη νίκη του με 3-2 επί του ΠΑΟΚ στον τελικό και θα είναι σίγουρα σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης τη νέα σεζόν, «ακυρώνοντας» παράλληλα τα play off της Stoiximan Super League για τις θέσεις 5-8.

Όταν είσαι σε έναν τελικό κυπέλλου, ειδικά όταν είσαι επαρχιακή ομάδα, αυτό που σε ενδιαφέρει πρωτίστως είναι η δόξα. Να πάρεις την κούπα και να γραφτεί το όνομά σου στην ιστορία. Υπάρχουν όμως κι άλλα οφέλη για την ομάδα της Κρήτης.

Ο ΟΦΗ πήρε το καλό εισιτήριο για το Europa League καθώς θα αγωνιστεί απευθείας στα play off για την είσοδο στη League Phase. Ακόμη κι αν αποκλειστεί εκεί όμως, θα είναι σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης και συγκεκριμένα στο Europa Conference League.

Η κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας από τους Κρητικούς, παράλληλα, σημαίνει πως δεν έχουν καμία ουσία, κανένα ενδιαφέρον πλέον τα play off της Stoiximan Super League για τις θέσεις, καθώς η 5η θέση δεν βγάζει στην Ευρώπη. Το πήρε ο ΟΦΗ το «εισιτήριο».