Ένα εντυπωσιακό drone show «κέρδισε» τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ, μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου του τελικού του κυπέλλου Ελλάδας, ο οποίος διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν νωρίς με τον Μιχαηλίδη, οι Κρητικοί ισοφάρισαν με τον Φούντα και το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ 1-1 και τους οπαδούς των δύο ομάδων να ανυπομονούν για το δεύτερο.

Πριν αρχίσει αυτό, όμως, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα εντυπωσιακό drone show που είχε σχεδιάσει η ΕΠΟ, με τον Λευκό Πύργο, την Κρήτη, τα σήματα των δύο ομάδων και φυσικά τους αγγέλους, οι οποίοι συμβόλιζαν τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.