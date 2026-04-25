Η ώρα για τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας έφτασε, με τον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ να κοντράρονται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, όπου όλα είναι ασπρόμαυρα.

Ο «δικέφαλος του βορρά» έκλεισε έναν αιώνα ζωής πριν λίγες μέρες και θέλει να το γιορτάσει με την κατάκτηση του κυπέλλου, το οποίο θα είναι το 9ο της ιστορίας τους.

Οι Κρητικοί, από την άλλη πλευρά, είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό, έχοντας γνωρίσει πέρυσι την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, με τους οπαδούς του να ονειρεύονται την κατάκτηση του 2ου κυπέλλου στην ιστορία του ΟΦΗ.

Οι 11άδες που επέλεξαν οι δύο προπονητές…

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Μύθου.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Κωστούλας, Σενγκέλια, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Νους, Φούντας, Σαλσίδο.