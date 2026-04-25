Ένταση υπήρξε ανάμεσα σε οπαδούς του ΠΑΟΚ και δυνάμεις της αστυνομίας έξω από το Πανθεσσαλικό Στάδιο, περίπου μιάμιση ώρα πριν την έναρξη του τελικού του κυπέλλου Ελλάδας με τον ΟΦΗ.

Οι φίλοι των δύο ομάδων άρχισαν να παίρνουν θέση στις εξέδρες για να παρακολουθήσουν το μεγάλο παιχνίδι, έξω από αυτό όμως υπήρξε ένταση ανάμεσα σε οπαδούς του «δικεφάλου του βορρά» και τα ΜΑΤ.

Η κατάσταση, πάντως, δεν ξέφυγε, με την αστυνομία να κάνει περιορισμένη χρήση σπρέι και την ηρεμία να επανέρχεται μέσα σε λίγα λεπτά, με την προσέλευση των φιλάθλων στο γήπεδο να συνεχίζεται.

Ο τελικός θα αρχίσει στις 20:30 και η ατμόσφαιρα στην πόλη του Βόλου ήταν εξαιρετική από πολύ νωρίς, καθώς οι οπαδοί των δύο ομάδων έχουν εξαιρετικές σχέσεις εδώ και πολλά χρόνια.