Ο Βόλος από νωρίς έχει βάλει τα γιορτινά του και αυτά είναι «ασπρόμαυρα» και υποδέχεται τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ που θα δώσουν το παρών στο Πανθεσσαλικό Στάδιο το βράδυ για τον τελικό του Κυπέλλου.

Τα μαγαζιά της παραλιακής της πρωτεύουσας της Μαγνησίας γέμισαν από φίλους των δύο ομάδων, αρκετές ώρες πριν από τον τελικό οι οποίοι κάνουν έτσι ένα μικρό «ζέσταμα».

Πολλοί φορώντας τη φανέλα ή το κασκόλ της ομάδας τους έκαναν τη βόλτα τους στην παραλιακή, εκμεταλλευόμενοι και τον καλό καιρό, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται η άφιξη ακόμη περισσότερων οπαδών των δυο ομάδων.