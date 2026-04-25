Η Κρήτη φημίζεται και για τα υπέροχα χωριά της κι ένα από αυτά είναι και το Καστέλλι Φουρνής, που μοιάζει σαν να έχει ξεπηδήσει από κάποιον λογαριασμό του Instagram, με μια αυθεντική ομορφιά όμως που δεν χρειάζεται… φίλτρα.

Το Καστέλλι βρίσκεται στο Λασίθι και τα τελευταία χρόνια το ανακαλύπτουν όλο και περισσότεροι που μένουν εντυπωσιασμένοι από αυτή την ανεπίδεκτη ηρεμία και νωχελικότητα που το χαρακτηρίζουν, σε συνδυασμό με τη νοσταλγική ατμόσφαιρα που το περιβάλλει. Το χωριό απέχει 17 χλμ. περίπου από τον Άγιο Νικόλαο και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο παλιά χωριά του νησιού, με την ύπαρξή του να αναφέρεται ακόμη από το 1400 μ.Χ. περίπου.

Χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακός οικισμός, το Καστέλλι οφείλει το όνομά του στην ενετική λέξη Kastelium, που σημαίνει φρούριο. Αυτό που σίγουρα θα εντυπωσιάσει τον επισκέπτη είναι η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των κτιρίων του, με έντονα τα ενετικά στοιχεία. Γραφικά σοκάκια γεμάτα με κτίρια-αρχιτεκτονικά διαμάντια, κατάφυτες και πολύχρωμες αυλές, ταράτσες με κληματαριές που λειτουργούν ως φυσικό προστατευτικό των σπιτιών από τον καλοκαιρινό ήλιο, φιλόξενοι κάτοικοι και αργοί, νωχελικοί ρυθμοί είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του Καστελλίου. Στα όσα αξίζει να παρατηρήσει κανείς από κοντά είναι η βυζαντινή εκκλησία των Αγίων Αποστόλων με τις αξιόλογες τοιχογραφίες, καθώς και η ιστορική μονή του Αφέντη Χριστού.

