Συνελήφθη η γυναίκα που κακοποίησε μέχρι θανάτου την ηλικιωμένη σκυλίτσα στη Σάμο, η οποία έπειτα από τα σφοδρά χτπήματα που της προκάλεσε σε κρανίο, γνάθο και λεκάνη, άφησε την τελευταία της πνοή την Τετάρτη 6 Μαίου.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Πυθαγορείου Σάμου. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από έρευνα των αστυνομικών Αρχών, οι οποίες προχώρησαν στην ταυτοποίηση της γυναίκας και στον σχηματισμό σχετικής δικογραφίας.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Πυθαγορείου Σάμου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 23 Απριλίου όταν κάτοικος εντόπισε την σκυλίτσα φρικτά κακοποιημένη. Σύμφωνα με το Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου, η σκυλίτσα μόλις 9 κιλών μεταφέρθηκε στο κτηνιατρείο «όπου ξεκίνησε μια ακόμη πιο σκληρή εικόνα της τραγωδίας, καθώς ήρθαν στο φως τα πολλαπλά και βάναυσα χτυπήματα που είχε δεχθεί». Η σκυλίτσα είχε χάσε το αριστερό της μάτι, είχε κατάγματα στην κάτω γνάθο, κατάγματα στο κρανίο, σοβαρή κάκωση στο δεξί αυτί και εξάρθρωση στο πίσω αριστερό πόδι.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, το Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ότι «η προστασία των ζώων δεν είναι υπόθεση ενός ανθρώπου. Είναι αλυσίδα ευθύνης. Και όταν αυτή η αλυσίδα λειτουργεί, η Δικαιοσύνη μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος.

«Η υπόθεση της ηλικιωμένης σκυλίτσας από τη Σάμο, που εντοπίστηκε βαριά κακοποιημένη και τελικά υπέκυψε στα τραύματά της έπειτα από πολυήμερη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, αποτελεί ένα σκληρό αλλά ουσιαστικό παράδειγμα του πόσοι διαφορετικοί κρίκοι πρέπει να συνεργαστούν ώστε μια υπόθεση κακοποίησης να οδηγηθεί μέχρι τη Δικαιοσύνη: πολίτες, κτηνίατροι, Αστυνομία και Πολιτεία».

«Από την πρώτη στιγμή υπήρξε διαρκής θεσμική παρακολούθηση της υπόθεσης και συνεργασία της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες της Δ.Α. Σάμου και το Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου Samos Animal Welfare Association, το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στη συγκέντρωση μαρτυριών και κρίσιμων στοιχείων».

«Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε ενδελεχή προανακριτική διαδικασία, με καταθέσεις, κατ’ αντιπαράσταση εξετάσεις και αξιολόγηση στοιχείων, οδηγώντας τελικά στην απόδοση κατηγορίας για ενεργητική θανάτωση ζώου σε βαθμό κακουργήματος», σημειώνεται στην ανάρτηση.

«Το ζώο μεταφέρθηκε στη Χαλκίδα για εξειδικευμένη νοσηλεία στο Pink Paws Vet Clinic της κτηνιάτρου Νεφέλης Σίνου, ενώ μέχρι το τέλος της νοσηλείας του βρισκόταν υπό τη φροντίδα της δημοσιογράφου Stamatina Stamatakou. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων, η σκυλίτσα δεν τα κατάφερε.

Κάθε περιστατικό κακοποίησης που φτάνει στη Δικαιοσύνη είναι αποτέλεσμα ανθρώπων που δεν αδιαφόρησαν. Ανθρώπων που μίλησαν, κατέθεσαν, συνεργάστηκαν και επέμειναν μέχρι τέλους.

Η ακραία βία απέναντι σε ένα ζώο δεν εμφανίζεται ξαφνικά ούτε αφορά μόνο το ίδιο το ζώο. Πολύ συχνά αποτελεί ένδειξη επαναλαμβανόμενης κακοποιητικής συμπεριφοράς που μπορεί να είχε προηγηθεί χωρίς να έχει καταγγελθεί ή εντοπιστεί εγκαίρως. Παράλληλα, διεθνείς επιστημονικές μελέτες έχουν αναδείξει τη σύνδεση μεταξύ κακοποίησης ζώων και ευρύτερων μορφών παραβατικής ή βίαιης συμπεριφοράς απέναντι σε ανθρώπους».

Τέλος, όπως τονίζεται στην ανάρτηση: «Γι’ αυτό, αν γίνετε μάρτυρες οποιασδήποτε μορφής βίας ή κακοποίησης απέναντι σε ζώο, μην αδιαφορήσετε και μη σιωπήσετε. Καταγγείλτε το άμεσα στις αρμόδιες αρχές. Η έγκαιρη καταγγελία μπορεί να προστατεύσει όχι μόνο ένα ζώο, αλλά και την ίδια την κοινωνία από την κλιμάκωση της βίας.

Η προστασία των ζώων δεν μπορεί να λειτουργεί αποσπασματικά. Απαιτεί θεσμική συνεργασία, κοινωνική εγρήγορση και απόλυτο σεβασμό στις διαδικασίες της Δικαιοσύνης: