Θύμα άγριας κακοποίησης έπεσε μια ηλικιωμένη σκυλίτσα στο Αβάντι Σπαθαραίων της Σάμου και, παρά τη μεγάλη μάχη που έδωσε επί ημέρες, δεν κατάφερε τελικά να κρατηθεί στη ζωή, όπως ανακοίνωσε το Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ και οργή στην τοπική κοινωνία, με τους φιλόζωους να κάνουν λόγο για μία από τις πιο σκληρές περιπτώσεις κακοποίησης ζώου που έχουν καταγραφεί στο νησί τα τελευταία χρόνια.

Όλα ξεκίνησαν στις 23 Απριλίου, όταν κάτοικος της περιοχής εντόπισε τη σκυλίτσα σε τραγική κατάσταση, φρικτά κακοποιημένη. Σύμφωνα με το Φιλοζωικό Σωματείο, το ζώο, μόλις 9 κιλών, μεταφέρθηκε άμεσα σε κτηνιατρείο, όπου αποκαλύφθηκε το μέγεθος της βίας που είχε υποστεί: είχε χάσει το αριστερό της μάτι, έφερε κατάγματα στην κάτω γνάθο και στο κρανίο, σοβαρή κάκωση στο δεξί αυτί, καθώς και εξάρθρωση στο πίσω αριστερό πόδι. Οι κτηνίατροι μιλούν για πολλαπλά και βάναυσα χτυπήματα, ενδεικτικά ενός συστηματικού, σκληρού ξυλοδαρμού.

Το ζώο νοσηλεύτηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, υπό συνεχή χορήγηση ισχυρών ενέσιμων παυσίπονων, καθώς δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στους αφόρητους πόνους από τα τραύματα. Τις πρώτες ημέρες το Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου απηύθυνε δημόσια έκκληση για πληροφορίες, προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης της βάναυσης κακοποίησης και να σχηματιστεί πλήρης δικογραφία. Παράλληλα, εθελοντές και κάτοικοι στάθηκαν στο πλευρό της σκυλίτσας, που στο μεταξύ ονομάστηκε «Μπέμπα», στέλνοντας μηνύματα συμπαράστασης και προσφέροντας βοήθεια για τα έξοδα νοσηλείας.

Παρά τη βαριά εικόνα, υπήρξαν στιγμές που η «Μπέμπα» έδειξε σημάδια βελτίωσης. Οι θεράποντες κτηνίατροι ξεκίνησαν εντατική οροθεραπεία, χορήγηση βιταμινών, συμπληρωμάτων και αντιβιοτικών, με τις βιοχημικές εξετάσεις σε κάποια φάση να εμφανίζουν σταδιακή βελτίωση, γεγονός που γέμισε με ελπίδα τους φιλόζωους ότι ίσως τα καταφέρει. Όπως ανέφερε τότε το Φιλοζωικό Σωματείο, «εκεί που μας λυγίζει, μας δίνει ξανά τη δύναμη να σταθούμε όρθιοι. Δεν τα παρατάει, αλλά ούτε κι εμείς. Κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να ξεπεράσει αυτόν τον δύσκολο δρόμο».

Ωστόσο, το μικρό της σώμα δεν άντεξε τα πολλαπλά χτυπήματα και τις επιπλοκές. Παρά τη μεταφορά της σε εξειδικευμένη πολυκλινική και τις προσπάθειες των κτηνιάτρων τόσο στη Σάμο όσο και στη Χαλκίδα, η «Μπέμπα» υπέκυψε τελικά στα σοβαρά τραύματά της, έπειτα από περίπου δεκαπέντε ημέρες μάχης. Στη σημερινή ανακοίνωσή του, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Δεν ήταν κακοποίηση, ήταν δολοφονία», το Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου τονίζει ότι η σκυλίτσα πάλεψε «με σπασμένο κρανίο, διαλυμένη γνάθο, χαμένο μάτι, σπασμένη λεκάνη, εξάρθρωση και αφόρητους πόνους», υπογραμμίζοντας πως «έγινε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό, αλλά δεν ήταν αρκετό».

«Αυτό που της συνέβη δεν είναι ένα ακόμη περιστατικό. Είναι σκόπιμη, βάναυση δολοφονία», σημειώνει το Σωματείο, καλώντας όποιον γνωρίζει οτιδήποτε για την υπόθεση να απευθυνθεί στις Αρχές ή στις φιλοζωικές οργανώσεις, ώστε να εντοπιστεί και να λογοδοτήσει ο δράστης. Όπως αναφέρουν, στόχος είναι «ένα νησί ασφαλές για ζώα και ανθρώπους» και «δικαιοσύνη για τη Μπέμπα», καθώς η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με τη συγκρότηση δικογραφίας και τη συλλογή καταθέσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.