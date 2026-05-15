«Από χθες εξελίσσεται μια πρωτοφανής επιχείρηση σπίλωσης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει σχετικά με την αντιπαράθεση με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη ότι «όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη», υπογραμμίζοντας ότι αναμένει «τη δημόσια δέσμευση του ίδιου και της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα κρυφτούν πίσω από την ασυλία του».

Ειδικότερα το ΠΑΣΟΚ αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι «η συκοφαντία κατέπεσε με απόλυτο και τεκμηριωμένο τρόπο» και υποστηρίζει πως «παρά ταύτα, αμετανόητο και χυδαίο το παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας και οι “χορηγοί” του συνεχίζουν τη λασπολογία με έναν και μοναδικό σκοπό: να πλήξουν το ΠΑΣΟΚ και τον Πρόεδρο του, να συμψηφίσουν την παρακμή τους τοξικοποιώντας την πολιτική ζωή και λερώνοντας την εντιμότητα και το ήθος των πολιτικών τους αντιπάλων». Προσθέτει ότι «σε αυτή την προσπάθεια ηθικής εξόντωσης του αρχηγού της δημοκρατικής παράταξης φαίνεται σήμερα να συμπαρατάσσονται και άλλα μέσα με άλλες πολιτικές αναφορές» και κάνει λόγο για ένα «οργανωμένο σχέδιο ενός ετερόκλητου μηχανισμού συμφερόντων» που «προσπαθεί να “στήσει” ένα ελεγχόμενο πολιτικό σύστημα». «Τα κέντρα που το υπηρετούν, αποκαλύπτονται μπροστά στα μάτια των πολιτών», υποστηρίζει.

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψευδή», ότι «συνεχίζει να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο» και ότι «έχει πλήρη συνείδηση του ψεύδους και συνεχίζει ακάθεκτος να κινείται στο βούρκο και το σκοτάδι». Σχολιάζει ότι τα ίδια έλεγε για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κώστα Καραμανλή, πριν ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία.

Καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «δεν έχουμε τίποτα να απαντήσουμε στον ακροδεξιό λασπολόγο, που όταν ήταν Υπουργός Επενδύσεων παρακολουθήθηκε με εντολή Μαξίμου και φοβάται να μάθει η κοινή γνώμη τους λόγους» και πως «όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη». «Αναμένουμε τη δημόσια δέσμευση του ίδιου και της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα κρυφτούν πίσω από την ασυλία του», υπογραμμίζει.