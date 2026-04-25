Η υπόθεση της δολοφονίας της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στις Δαφνές Ηρακλείου εξακολουθεί να συγκλονίζει, με τις Αρχές να εντείνουν τις έρευνες και τα αναπάντητα ερωτήματα να βαραίνουν ακόμη περισσότερο το ήδη φορτισμένο κλίμα.

Την ίδια στιγμή που το χωριό πενθεί για τον άδικο χαμό της, με την κηδεία της να τελείται χθες μέσα σε ατμόσφαιρα βαθιάς οδύνης, η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό τις έρευνες για να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση της γυναικοκτονίας, αναφέρει η εφημερίδα Πατρίς.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν κάθε διαθέσιμη πληροφορία, επιδιώκοντας να μην αφήσουν κανένα αναπάντητο στοιχείο. Τα βίντεο που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας προκαλούν νέα ερωτήματα και εντείνουν την αγωνία των συγγενών της Ελευθερίας, οι οποίοι ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις για τα γεγονότα που οδήγησαν στην τραγωδία.

Το βίντεο που προκαλεί ερωτήματα

Οι αστυνομικοί ανέλυσαν για πολλές ώρες το οπτικό υλικό, προσπαθώντας να αποτυπώσουν με ακρίβεια τη χρονική ακολουθία πριν και μετά το έγκλημα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα στιγμιότυπο, στο οποίο ο 39χρονος δράστης εμφανίζεται, αμέσως μετά τη δολοφονία, να μιλά στο κινητό του τηλέφωνο.

Το συγκεκριμένο στοιχείο έχει τεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς γεννά κρίσιμα ερωτήματα για τις κινήσεις του δράστη μετά την πράξη και για το ενδεχόμενο επικοινωνίας με τρίτο πρόσωπο. Εξετάζεται, μάλιστα, αν υπήρξε τέτοια επαφή και κατά πόσο το πρόσωπο αυτό γνώριζε τι είχε συμβεί. Στο επίμαχο βίντεο, ο 39χρονος φαίνεται εμφανώς ταραγμένος κατά τη διάρκεια της σύντομης συνομιλίας του.

Παράλληλα, οι συγγενείς της 43χρονης παραμένουν σε κατάσταση σοκ, αδυνατώντας να αποδεχθούν όσα έχουν συμβεί και αναζητώντας απαντήσεις για κάθε πτυχή της υπόθεσης που θα μπορούσε να φωτίσει το κίνητρο και τις συνθήκες της δολοφονίας.

Με ποιον μιλούσε για ώρα ο δράστης

Το ερώτημα για το αν ο δράστης επικοινώνησε με κάποιον μετά το έγκλημα παραμένει ανοιχτό, με την έρευνα να επεκτείνεται τόσο στα δεδομένα του κινητού του τηλεφώνου όσο και σε κάθε πιθανό ψηφιακό ίχνος.

Μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στον ΑΝΤ1, ο ερευνητής και πρώην αστυνομικός, Γιώργος Καλλιακμάνης, τόνισε ότι «κλειδί» στην υπόθεση είναι ένα τρίτο πρόσωπο με το οποίο φαίνεται να μιλάει τηλεφωνικά για αρκετά λεπτά ο δράστης μετά τη δολοφονία.

Όπως είπε ο κ. Καλλιακμάνης, η συνομιλία δεν μπορεί να ανακτηθεί από τις αρχές, μπορεί όμως να εντοπιστεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος και να δώσει κατάθεση, κάτι που προφανώς βρίσκεται εξέλιξη αυτή τη στιγμή.

«Ο συγκεκριμένος δεν είναι απλώσει ποτέ χέρι στην Ελευθερία, όμως της είχε σκάσει τα λάστιχα του αυτοκινήτου, ενώ της είχε εγκαταστήσει κρυφά και πομπό GPS για να ελέγχει τις κινήσεις της», συμπλήρωσε.

Σκηνές οδύνης στην κηδεία

Στο μεταξύ, χθες, Παρασκευή, το χωριό Δαφνές «ντύθηκε στα μαύρα» για την κηδεία της, καθώς εκτυλίχθηκαν σκηνές βαθιάς οδύνης στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου μεταφέρθηκε η σορός της άτυχης γυναίκας. Η κηδεία αποτέλεσε την τελευταία πράξη μιας ανείπωτης τραγωδίας, με την ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική από το βάρος της απώλειας και τη σιωπή των παρευρισκόμενων.

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν τη Ρίτσα τους, όπως την φώναζαν, σε ένα σκηνικό που θύμιζε αρχαία τραγωδία. Τραγικές φιγούρες ήταν τα τρία της παιδιά, δύο γιοι και η μονάκριβη 15χρονη κόρη της, που αδυνατούσαν να συνειδητοποιήσουν πως η μητέρα τους δεν θα είναι πια δίπλα τους.

Ο ένας από τους γιους της δεν άντεξε τη στιγμή του αποχαιρετισμού και, υποβασταζόμενος, αποχώρησε από τον Ιερό Ναό, συντετριμμένος από τον πόνο.

Η σορός της 43χρονης οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία μέσα σε κλίμα απόλυτης θλίψης, με τους παρευρισκόμενους να ξεσπούν σε λυγμούς, αδυνατώντας να πιστέψουν την τραγική κατάληξη της ζωής της. Η κοινωνία του χωριού παραμένει συγκλονισμένη, καθώς η απώλεια έχει αφήσει πίσω της ένα τεράστιο κενό.

Τα ανοιχτά μέτωπα της έρευνας

Παράλληλα, η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται σε πολλά επίπεδα. Η υπόθεση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί δικονομικά και απαιτείται πλήρης τεκμηρίωση μέσα από την προανακριτική διαδικασία, ώστε να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα και να κλείσει η δικογραφία. Οι αστυνομικοί συλλέγουν νέα στοιχεία, επιχειρώντας να ενώσουν όλα τα κομμάτια του παζλ.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά είναι το όπλο του εγκλήματος, το οποίο δεν έχει ακόμη εντοπιστεί, καθώς και το κινητό τηλέφωνο του θύματος.

Η ανεύρεσή του θεωρείται καθοριστική, καθώς μπορεί να δώσει απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας και να επιβεβαιώσει κρίσιμα στοιχεία της έρευνας. Ακόμη όμως και στην περίπτωση που το όπλο δεν εντοπιστεί, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι συγκεκριμένα ευρήματα, όπως η θήκη του όπλου που βρέθηκε πεταμένη και το πακέτο των τσιγάρων, εφόσον αποδειχθεί ότι ανήκουν στον 39χρονο, ενδέχεται να δώσουν σημαντικές απαντήσεις μέσα από τις εργαστηριακές αναλύσεις.

Στο πλαίσιο των ερευνών, αναμένεται να εξεταστούν και βιολογικά στοιχεία, με στόχο την ανίχνευση γενετικού υλικού DNA του 39χρονου στο εσωτερικό του οχήματος όπου η Ελευθερία έχασε τη ζωή της.

Παράλληλα, διερευνάται και η πιθανότητα εντοπισμού γενετικού υλικού στο σώμα της 43χρονης, καθώς και άλλα ευρήματα που θα μπορούσαν να αποδειχθούν καθοριστικά για την υπόθεση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ψηφιακή δραστηριότητα του δράστη πριν και μετά το έγκλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν μηνύματα που είχε αποστείλει, μεταξύ των οποίων και ένα που είχε σταλεί περίπου έναν έως δύο μήνες πριν σε γυναίκα, στο οποίο της ζητούσε να μην το ανοίξει άμεσα.

Η παραλήπτρια σεβάστηκε την επιθυμία του και το άνοιξε μετά την τραγωδία. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο μήνυμα αυτό ο 39χρονος φέρεται να εξέφραζε πρόθεση αυτοκτονίας, στοιχείο που αξιολογείται ως σημαντικό για την κατανόηση της ψυχολογικής του κατάστασης πριν από το έγκλημα.

Η Ελευθερία Γιακουμάκη, 43 ετών, μητέρα τριών παιδιών, έχασε τη ζωή της το πρωί της Κυριακής, όταν δέχτηκε πυροβολισμό στο κεφάλι από τον 39χρονο πρώην σύντροφό της. Η δολοφονία της προκάλεσε κύμα θλίψης και οργής, καθώς η ζωή της τερματίστηκε βίαια, αφήνοντας πίσω της βαθιά τραύματα και αναπάντητα ερωτήματα.

«Μια ποινή ή ένα δώρο»

Σε μια ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η 43χρονη -τον Ιούνιο του 2024- είχε σχεδόν γράψει με προφητικό τρόπο ότι η κάθε γνωριμία στη ζωή μας δεν είναι τυχαία, είναι μια δοκιμή που καταλήγει σε δώρο ή ποινή! Και η ποινή η δική της ήταν η θανατική!

«Δεν υπάρχει καμία τυχαία συνάντηση. Κάθε πρόσωπο στη ζωή μας είναι μια δοκιμή. Μια ποινή ή ένα δώρο!».