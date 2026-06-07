Η χθεσινή απολογία του 41χρονου γυναικοκτόνου της Βασιλικής στην Καλαμάτα έβαλε τη σφραγίδα ότι την σκοτώνει για δεύτερη φορά, τώρα τα αλλάζει, υποστηρίζοντας πως «θόλωσε», πως όλα έγιναν εν βρασμώ και όλα αυτά χωρίς μία συγγνώμη.

Ο δράστης επιχείρησε να πείσει τις Αρχές ότι δεν είχε σχεδιάσει τη γυναικοκτονία. Αυτό πυροδοτεί ακόμη περισσότερο την οργή του κόσμου, καθώς στην πραγματικότητα δεν έδωσε καμία εξήγηση. Η μεγάλη πορεία στο κέντρο της Καλαμάτας δείχνει το έμπρακτο κύμα στήριξης στην οικογένεια της Βασιλικής.

«Ραγίζει» καρδιές η θεία του θύματος

Ο 41χρονος στη μαραθώνια απολογία του προκάλεσε εκ νέου. Φέρεται να ισχυρίστηκε ότι εκείνη του επιτέθηκε πρώτη, ότι την είδε με μαχαίρι πάνω από το κρεβάτι του και ότι μετά από πάλη κατάφερε να την αφοπλίσει.

Λίγη ώρα μετά την απολογία του, η θεία της αδικοχαμένης Βασιλικής, μιλώντας στο MEGA και τις «Εξελίξεις Τώρα», ξεσπά.

«Όλα ψέματα αυτά που λένε, όλα ψέματα είναι. Είναι ποτέ δυνατόν; Ένα αδύνατο κοριτσάκι ήταν. Μπορεί να πάλεψε την ώρα που τη μαχαίρωνε για να γλιτώσει».

Η νέα εκδοχή για το πώς έφτασε στο έγκλημα και μαχαίρωσε 45 φορές τη Βασιλική, κάνει την οικογένεια της 39χρονης να εξοργίζεται, με τη θεία της αδικοχαμένης γυναίκας να εξαπολύει δριμύ κατηγορώ και στους γονείς του δράστη για τη στάση τους.

«Τώρα ο εγκληματίας θα βγει από πάνω. Και ο πατέρας του και η μάνα του και αυτός (λένε) ότι η Βασιλική έφταιγε για όλα. Έφταιγε η Βασιλική γιατί καθόταν μαζί του τόσα χρόνια και έτρωγε ξύλο από την αρχή. Κι έτρωγε κλωτσιές στην κοιλιά και έπεφταν τα παιδιά κι οι αποβολές. Ντροπή τους αυτά που λένε, ντροπή τους».

Τώρα πια η Βασιλική δεν είναι εδώ. Οι δικοί της άνθρωποι μαζεύουν τα κομμάτια τους.

«Το κορίτσι μας μπήκε στο χώμα, τελείωσε. Η Βασιλική δεν γυρίζει πίσω».

Ο γυναικοκτόνος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ήθελε την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών στο μέλλον και γι’ αυτό χρησιμοποίησε τον κοριό.

Κύριο μέλημα πλέον της οικογένειας, και όχι μόνο, εκτός από την απόδοση δικαιοσύνης, είναι το μέλλον των δύο ανήλικων παιδιών.