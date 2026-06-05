Νέα στοιχεία που αφορούν τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα αποκάλυψε το πρωί της Παρασκευής 5/6 η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου. «Τα παιδιά δεν είχαν καταναλώσει κάποια ουσία», επιβεβαίωσε.

Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, η Κωνσταντία Δημογλίδου σημείωσε πως, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν άνθρωποι στο περιβάλλον της γυναίκας που γνώριζαν ότι δεχόταν τόσο σωματική όσο και ψυχολογική βία επί σειρά ετών, η πληροφορία αυτή δεν έφτασε ποτέ στις αστυνομικές Αρχές.

«Είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική»

«Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό. Όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην Ελληνική Αστυνομία», διευκρίνισε.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου παράλληλα υπογράμμισε ότι ενδεχομένως η έγκαιρη ενημέρωση των Αρχών να μπορούσε να αποτρέψει την τραγική κατάληξη, επισημαίνοντας πως η μοναδική φορά που η συγκεκριμένη οικογένεια απασχόλησε την Αστυνομία ήταν τον Νοέμβριο του 2025, όταν υπήρξε τηλεφώνημα από οικείο πρόσωπο που ανησύχησε, επειδή η γυναίκα δεν απαντούσε στο κινητό της τηλέφωνο και δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., κατά τη συγκεκριμένη παρέμβαση δεν έγινε καμία αναφορά σε περιστατικό κακοποίησης ή ενδοοικογενειακής βίας, ούτε υπήρξε οποιαδήποτε ένδειξη που να δημιουργεί σχετικές υποψίες στους αστυνομικούς.

Μάλιστα, στελέχη του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Καλαμάτας που μετέβησαν στο σπίτι διαπίστωσαν ότι η γυναίκα βρισκόταν μαζί με τα δύο παιδιά της και δεν παρουσίαζε εικόνα που να προκαλεί ανησυχία. Όπως εξήγησε η κα Δημογλίδου, οι αστυνομικοί φρόντισαν να την απομονώσουν από τα παιδιά της, προκειμένου να συνομιλήσουν μαζί της ιδιαιτέρως, χωρίς όμως να προκύψει οποιοδήποτε στοιχείο που να παραπέμπει σε κακοποιητική συμπεριφορά.

«Η σορός ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση»

Κάνοντας ειδική αναφορά στα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. επιβεβαίωσε ότι η σορός της γυναίκας έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, καθώς και χτυπήματα, ενώ καταγράφηκαν και αμυντικά τραύματα που δείχνουν ότι το θύμα επιχείρησε να αντισταθεί στον δράστη.

«Η σορός ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι οι πληροφορίες που διαθέτει μέχρι στιγμής η Αστυνομία έχουν δοθεί προφορικά από την αρμόδια ιατροδικαστική υπηρεσία και αναμένεται να αποσαφηνιστούν με την ολοκλήρωση της πλήρους ιατροδικαστικής έκθεσης.

Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο η γυναίκα να λάμβανε κάποια φαρμακευτικά σκευάσματα χωρίς να το γνωρίζει, μετά τον εντοπισμό υπνωτικών χαπιών. Η κα Δημογλίδου σημείωσε ότι στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας διενεργούνται τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα δείξουν εάν υπήρχε χορήγηση ουσιών ή φαρμάκων.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι από τα έως τώρα στοιχεία προκύπτει πως τα παιδιά της οικογένειας δεν είχαν καταναλώσει οποιαδήποτε ουσία, κάτι που, όπως είπε, θεωρείται βέβαιο από την έρευνα των Αρχών.