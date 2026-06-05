Ένα αποτρόπαιο έγκλημα σημειώθηκε στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ, όπου μια νεαρή αισθητικός και μητέρα δύο παιδιών έπεσε νεκρή από τα πυρά του πρώην συζύγου της, ο οποίος στη συνέχεια φέρεται να αυτοκτόνησε, ενώ οι δυο τους βρίσκονταν στη μέση μιας σκληρής δικαστικής διαμάχης για την επιμέλεια των παιδιών τους.

Θύμα της τραγωδίας είναι η 28χρονη, Μεριντιάν Τόμας Γούντσον, μητέρα δύο παιδιών και μέλος μιας πολύτεκνης οικογένειας με συνολικά 23 αδέλφια. Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της την Πέμπτη 4 Ιουνίου, όταν αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήση των γειτόνων για «φασαρία και ένταση», σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της επαρχίας Τζέφερσον.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι Αρχές εντόπισαν το όχημα του υπόπτου σε κοντινό χώρο στάθμευσης. Μέσα σε αυτό βρισκόταν ο πρώην σύζυγός της, ο 30χρονος Κόντι Γούντσον, ο οποίος περιγράφεται στα αμερικανικά δημοσιεύματα ως «ιδιαίτερα γυμνασμένος». Ο άνδρας βρέθηκε τραυματισμένος από πυροβολισμό που, σύμφωνα με τις Αρχές, φαίνεται να προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του. Ο Κόντι Γούντσον μεταφέρθηκε άμεσα σε κοντινό νοσοκομείο, ωστόσο υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του.

Το πρώην ζευγάρι βρισκόταν σε πολυετή δικαστική αντιπαράθεση για την επιμέλεια των δύο παιδιών του, της 4χρονης Πέισλι και της 7χρονης Λάιλι. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το τηλεοπτικό δίκτυο WDSU, είχε προγραμματιστεί να παραστούν και οι δύο εκ νέου ενώπιον δικαστηρίου στις 18 Ιουνίου, σε ακροαματική διαδικασία.

Τα ίδια δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι η σύγκρουση ανάμεσά τους διαρκούσε εδώ και χρόνια. Η Μεριντιάν είχε κατηγορήσει στο παρελθόν τον Κόντι για κακοποιητική συμπεριφορά και απειλές με όπλο. Σύμφωνα με όσα είχε καταθέσει η ίδια, ο πρώην σύζυγός της είχε επιτεθεί όταν του ανακοίνωσε τον Ιανουάριο του 2024 ότι ήθελε να πάρει διαζύγιο.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, όπως ανέφερε στην αίτηση διαζυγίου της, ο Κόντι φέρεται να «της άρπαξε το κινητό τηλέφωνο από τα χέρια και να την έπιασε από το μπράτσο ρίχνοντάς τη στο έδαφος». Σε διαφορετικό περιστατικό, η 28χρονη υποστήριξε ότι άκουσε «τον χαρακτηριστικό ήχο ενός όπλου που οπλιζόταν» πριν αντικρίσει τον πρώην σύζυγό της να κρατά όπλο μέσα στο διαμέρισμα.

Παράλληλα, σε άλλη έντονη αντιπαράθεση, ο Κόντι φέρεται να της είπε: «Με αναγκάζεις να σου κάνω κακό, πάντα με αναγκάζεις να σου κάνω κακό», σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στα δικαστικά έγγραφα.

Ο 30χρονος είχε αρνηθεί πολλές από τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον του και είχε καταθέσει επίσης αγωγή, κατηγορώντας με τη σειρά του τη Μεριντιάν για βίαιη συμπεριφορά. Στα δικόγραφά του υποστήριζε ότι η πρώην σύζυγός τον έχει κατηγορήσει ψευδώς για «πνιγμό, χαστούκια, γρατζουνίσματα και δαγκώματα». Ο Κόντι αναφέρθηκε σε περιστατικό που σημειώθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2024, όταν η Μεριντιάν συνελήφθη έπειτα από έναν βίαιο καβγά που εκτυλίχθηκε μπροστά στα δύο παιδιά τους. Από την πλευρά της, η 28χρονη είχε υποστηρίξει ότι ενέργησε σε αυτοάμυνα.

Μετά τον θάνατό της δημιουργήθηκε διαδικτυακή καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης, στην οποία συγγενείς και φίλοι περιγράφουν τη Μεριντιάν ως «ένα φως στη ζωή όλων». Στο ίδιο μήνυμα αναφέρεται ακόμα ότι υπήρξε «δεύτερη μητέρα» για πολλούς από τους 23 αδελφούς και αδελφές της.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με το γραφείο του σερίφη της Τζέφερσον Πάρις να επισημαίνει ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τη New York Post.