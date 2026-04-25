Στην εμπειρία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναφέρθηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στις 22-25 Απριλίου, σημειώνοντας ότι λειτούργησε σαν μια ένεση αδρεναλίνης για να ξεκινήσει και πάλι τις μηχανές της η ελληνική οικονομία. «Πλέον, η χώρα αντιμετωπίζεται ως ένας ασφαλής επενδυτικός προορισμός. Κάνουμε ουσιαστικά μια πορεία πρωταθλητισμού όσον αφορά την απορρόφηση», τόνισε και φωτογράφισε την επόμενη μέρα.

Αναλύοντας τους τομείς, στους οποίους μπορούν να γίνουν επενδύσεις τα επόμενα 10 χρόνια, αναφέρθηκε στην ενέργεια και την πράσινη μετάβαση, μιας και εξελισσόμαστε σε ενεργειακό κόμβο, στη βιοεπιστήμη και στην υγεία με την κεφαλαιοποίηση του υψηλού επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού που έχουμε, στην τεχνητή νοημοσύνη και τις τεχνολογίες καθώς και στην αγροτεχνολογία, όπου μπορούμε να μιλάμε πλέον για έξυπνη γεωργία.

Επισήμανε ότι και οι τέσσερις αυτοί τομείς έχουν κοινή συνισταμένη τις νέες τεχνολογίες, όπου η χώρα μας έχει κάνει βήματα. Παράλληλα, μίλησε για μια μεγάλη μεταρρύθμιση, τη δημιουργία ενός νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης Έρευνας και Καινοτομίας για να αδράξουμε τη νέα εποχή.

Από την πλευρά της, η Βασιλική Παντελοπούλου, γενική γραμματέας στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, γνωστοποίησε ότι στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2028-2034, οι μεταρρυθμίσεις θα χρηματοδοτούνται απευθείας. Θα αποτελούν ορόσημα. «Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θα χρηματοδοτούνται κρίσιμοι τομείς, όπως είναι το άσυλο, η μετανάστευση, η ασφάλεια των συνόρων και άλλες στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», τόνισε. Σημείωσε, επίσης, τη σημασία που θα έχουν στο εξής τα Εθνικά Περιφερειακά Σχέδια, στα οποία κάθε κράτος-μέλος θα σχεδιάσει τις προτεραιότητές του, ανάλογα με τις ανάγκες του. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει ανατεθεί στον ΟΟΣΑ μια πολύ σημαντική μελέτη για τον περιφερειακό μετασχηματισμό, με στόχο τον εντοπισμό των αναγκών κάθε περιφέρειας.

Τη σημασία μακροπρόθεσμου πλάνου εξήγησε η Ισμήνη Παπακυρίλλου, διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Στάθηκε, μάλιστα, σ’ένα χαρακτηριστικό των χρηματοδοτικών εργαλείων, την ανακύκλωση, καθώς, όπως είπε, «πέρα από τη σημαντική μόχλευση που πετυχαίνουμε μέσω τραπεζικού συστήματος, οι πόροι των προγραμμάτων αυτών επιστρέφουν σε εμάς και μπορούμε να τους ξαναρίξουμε στην αγορά». Αποκάλυψε, παράλληλα, ότι ήδη προετοιμάζεται ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για τον πρωτογενή τομέα με ειδικές θεματικές, όπως για παράδειγμα την ενίσχυση των νεαρών αγροτών.

Στους τρεις παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο σε αυτό το οικοσύστημα στάθηκε ο Κωνσταντίνος Κόλλιας, πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Στην κυβέρνηση, που πρέπει να βρίσκει τα εργαλεία και να επιταχύνει τις διαδικασίες σε σχέση με τη γραφειοκρατία και τις υπηρεσίες. Στις τράπεζες που πρέπει να ανοίξουν σιγά σιγά τη στρόφιγγα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και στις ίδιες τις επιχειρήσεις που πρέπει να αξιοποιούν έγκαιρα τα εργαλεία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, παρουσίασε μια πλατφόρμα που έχει φτιάξει το Επιμελητήριο, όπου οποιαδήποτε επιχείρηση, βάζοντας βασικά στοιχεία της, όπως ισολογισμό, κύκλο εργασιών, προσωπικό και περιφέρεια όπου δραστηριοποιείται, μπορεί να βλέπει ποιο χρηματοδοτικό εργαλείο είναι διαθέσιμο.

Όσον αφορά τα ζητήματα που πρέπει να βελτιωθούν, αναφέρθηκε στην ταχύτητα των αδειοδοτήσεων με τη μείωση της γραφειοκρατίας και την επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης.

Για τους στόχους της επόμενης μέρας μίλησε ο Γιάννης Εμίρης, γενικός διευθυντής Wholesale Banking στην Alpha Bank, τονίζοντας ότι πρώτη ανάγκη είναι η εξωστρέφεια – αυτή τη στιγμή περίπου το 50% του ΑΕΠ παράγεται από τις εξαγωγές – καθώς και η έμφαση στο εργατικό δυναμικό που πρέπει να είναι εξειδικευμένο για να τροφοδοτεί την ανάπτυξη και να μην αλλάζει συνεχώς. Επίσης, αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση που απαιτείται στη δικαιοσύνη, αφού στην Ελλάδα χρειάζονται πάνω από 700 μέρες για να επιλυθούν δικαστικές διαφορές, ενώ στην Ευρώπη 300.

Ανάμεσα στους τομείς που έχει ενδιαφέρον να γίνουν επενδύσεις συμπεριέλαβε τον τουρισμό, προσανατολισμένο σε συγκεκριμένους τομείς, τις υποδομές, που ακουμπάνε τον τουρισμό, την ενέργεια με έμφαση στα δίκτυα και την αποθήκευση, και τη βιομηχανία τροφίμων και φαρμάκων. Μεταξύ των προβλημάτων που εντόπισε είναι το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων, εμπόδιο για να πάει η χώρα παρακάτω, και το ότι συχνά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν φτάνουν στην επόμενη γενιά.

Σε ερώτηση του συντονιστή Κωνσταντίνου Καζά, Partner, Advisory Leader, Grant Thornton σχετικά με το τι γίνεται λάθος στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ο Κωνσταντίνος Τσιακατάρας, Partner της diadikasia, μέλος του Ομίλου Bright, απάντησε ότι «πρέπει να γίνεται ακόμη μεγαλύτερη ζύμωση με τις επιχειρήσεις. Δεν μπορεί πάντα να λέμε ότι το κράτος πρέπει να σχεδιάζει τους τομείς. Οι επιχειρήσεις είναι αυτές που επενδύουν». Και πρόσθεσε «Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να εστιάζουμε πιο πολύ στο αποτέλεσμα και λιγότερο στις διαδικασίες διαχείρισης». Πρότεινε, μάλιστα, επειδή έτρεξε θετικά η πρωτοβουλία με τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, να γίνει κάτι παρόμοιο με εθνικούς πόρους ή πόρους από το ΕΣΠΑ.

H Αμαλία Γιαννακίκου, energy executive, δήλωσε ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε σημαντικό κόμβο, ειδικά στον ενεργειακό τομέα. «Έχουμε δει λοιπόν εδώ και αρκετά χρόνια τόσο εθνικούς όσο και διεθνείς επενδυτές να εισέρχονται στη χώρα. Αυτό που οδηγεί όλη αυτή την κίνηση είναι η θέση της χώρας, κάτι που δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Αλλά είναι και μια σειρά από άλλα πράγματα. Η χώρα έχει προβεί σε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις της αγοράς σύμφωνα με την πολιτική της ΕΕ πολύ πιο γρήγορα και αυτό έχει βοηθήσει πολύ στην εμπιστοσύνη των επενδυτών», σημείωσε.

Προχωρώντας, όμως, ένα βήμα παραπέρα, υπογράμμισε ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν, το πώς θα συμπεριλάβουμε την ψηφιακή εποχή στον ενεργειακό τομέα. Σε σχέση με τον κανόνα για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, σημείωσε ότι μπορεί να είναι περιοριστικός από την άποψη ότι υπάρχει περισσότερος χρόνος για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή, αλλά εκτίμησε ότι όταν ένας επενδυτής έρχεται σε μια χώρα, όπως η Ελλάδα, για να κάνει μια μεγάλη επένδυση, έχει κάνει μήνες ενδελεχή έλεγχο και δεν θα σταματήσει μπροστά στην καθυστέρηση λίγων εβδομάδων. «Αντιθέτως, για το κράτος αποτελεί έναν παράγοντα φιλτραρίσματος. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα εθνικά κράτη να έχουν έλεγχο σε αυτό που πραγματικά συμβαίνει», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο Gerald Malone, πρόεδρος στην Aberdeen Funds USA και πρώην υπουργός Υγείας της Βρετανίας, εκφράστηκε θετικά για την ελληνική οικονομία, τονίζοντας ότι «διαπιστώνουμε πως ο δανεισμός ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι υπό έλεγχο, η πιστοληπτική ικανότητα έχει αποκατασταθεί και η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε εξαιρετική θέση». Επέστησε, ωστόσο, την προσοχή, στον τομέα της δικαιοσύνης και τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, καθώς, όπως είπε, αυτό θα κάνει τη διαφορά για να δώσουμε στους επενδυτές εμπιστοσύνη. «Πείτε την ελληνική ιστορία στον κόσμο. Είναι μια υπέροχη ιστορία. Αυτό θα σας εξασφαλίσει την παγκόσμια επένδυση που χρειάζεστε», κατέληξε.

Μεταφέροντας την εμπειρία του από τη χώρα του, την Ινδία, ο Shishir Priyadarshi, πρόεδρος του Ερευνητικού Ιδρύματος Chintan, εστίασε την προσοχή του σε τρεις αδιαπραγμάτευτους παράγοντες για την προσέλκυση επενδύσεων : στη σαφήνεια των κανόνων, στη σταθερότητα των ρυθμίσεων, που δεν πρέπει να αλλάζουν μαζί με τις κυβερνήσεις, και στην αξιοπιστία των θεσμών, στους οποίους μπορεί να απευθυνθεί κάθε επενδυτής.

Αν διασφαλιστούν αυτά, σημείωσε ότι το επόμενο επίπεδο που λαμβάνουν υπόψη τους οι επενδυτές περιλαμβάνει την τοποθεσία τόνισε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι γέφυρα ανάμεσα σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική -τη νομιμότητα- που προσδίδεται από το γεγονός ότι είμαστε μέλος της ΕΕ – και μια γρήγορη πλευρική μετατόπιση, καθώς οι επενδυτές κοιτούν οικονομίες που ήδη σκέφτονται 10 χρόνια μπροστά. «Η Ελλάδα πρέπει να ορίσει τον εαυτό της ως την πύλη που οι παγκόσμιες επενδύσεις δεν μπορούν να αγνοήσουν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση της συντονίστριας, Μαρίας Ανδρουλακάκη, partner στην Bernitsas, για το πλεονέκτημα της Ελλάδας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του νότου με τις οποίες ανταγωνίζεται για επενδύσεις, η Mariana Bozesan, Πρόεδρος της AQAL Capital στάθηκε ιδιαίτερα στον πολιτισμό της χώρας, κάνοντας αναφορά στον Πλάτωνα που έλεγε ότι πρέπει να ενσωματώσουμε τα αληθινά, τα καλά και τα όμορφα, τις τέχνες, τα ήθη, και την επιστήμη. «Είναι στην πραγματικότητα η εσωτερική διάσταση, η κουλτούρα, οι άνθρωποι, ποιος υλοποιεί, ποιος επενδύει τα χρήματα, αυτά πρέπει να έρθουν στο προσκήνιο. Και αυτή είναι η πτυχή της συνείδησης την οποία η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει και να βασιστεί», σημείωσε. Επίσης, αναφέρθηκε στο πλεόνασμα ενέργειας που έχουμε που μπορεί να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων.