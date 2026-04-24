Η δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο έχει συγκλονίσει το πανελληνιο και ολοένα και περισσότερα στοιχεία βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας και κυρίως για τη σχέση του θύματος με την 20χρονη.

Η 20χρονη κοπέλα, νυν σύντροφος του δράστη και πρώην σύντροφος του θύματος, «σπάσει» τη σιωπή της και περιγράφει στo Live News:

«Το θύμα ήταν ο πρώτος μου έρωτας. Ήμασταν μαζί 3 χρόνια και ήμουν πολύ ερωτευμένη μαζί του. Όταν γνωριστήκαμε εκείνος ήταν 22 και εγώ 17. Επειδή μπάρκαρε για συνεχόμενους μήνες, η απόσταση μας έφερε φθορά. Εκείνος ζήλευε υπερβολικά. Μία φορά, παίζαμε ένα παιχνίδι και επειδή είχα χρησιμοποιήσει υβριστική φρασεολογία, είχε φτάσει στο σημείο να με πιάσει από τα μαλλιά και να με πάει με το αυτοκίνητο σε ένα μέρος περίεργο, όπου μου έδειξε κάποιες κοπέλες και μου είπε ‘σαν αυτές τις π..@ είσαι και μιλάς έτσι;’. Άλλη φορά, επειδή δεν ήθελε να καπνίζω, μου είχε πετάξει τη συσκευή καπνίσματος στο κεφάλι».

Για τον 20χρονο δράστη σημειώνει:

«Με τον 20χρονο κατηγορούμενο γνωριστήκαμε από κοινή παρέα. Ο 27χρονος το έμαθε και άρχισε να ζηλεύει. Πήρε το κινητό μου και βρήκε τις συνομιλίες μας. Ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Χωρίσαμε πριν από έναν μήνα και του είπα ότι έχω προχωρήσει τη ζωή μου και είμαι με τον 20χρονο. Δεν μπορούσε να το δεχτεί. Πριν από μία εβδομάδα ήρθε κάτω από το σπίτι μου. Όλα αυτά τα συζητούσα με τον δράστη και εκείνος μου έλεγε ότι του έχει γίνει εμμονή όλο αυτό και πως τον έβλεπε στον ύπνο του».

Όπως αποκαλύπτει η ίδια για το μοιραίο βράδυ:

«Εγώ μιλούσα και με τους δύο. Στο θύμα έλεγα ‘σε παρακαλώ, άφησέ με. Έχω προχωρήσει’. Ο δράστης μου είπε ότι κανόνισαν να βρεθούν. Του είπα ‘μην πας, μην πας, σε παρακαλώ’ και εκείνος μου απάντησε ‘όχι, θα πάω’. Γύρω στις 9 παρά του έστειλα μήνυμα και τον ρώτησα ‘τι έγινε;’. Εκείνος μου απάντησε ‘του γ..@’. Του λέω ‘τι;’, μου απαντάει ‘έλα μωρέ δεν ήρθε, πλάκα σου έκανα. Ερχόμαστε να σε πάρουμε’».