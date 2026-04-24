Με δάκρυα στα μάτια, ο 20χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 27χρονου γιου του ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ., ομολόγησε την πράξη του στους αστυνομικούς του «ελληνικού FBI».

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δήλωσε μετανιωμένος και έκανε λόγο για πράξη πάνω στην ένταση της στιγμής. «Δεν ήθελα να τον σκοτώσω. Έχω μετανιώσει την πράξη μου. Πάνω στον καβγά τον χτύπησα με το μαχαίρι», φαίνεται να είπε στους αστυνομικούς λίγες ώρες πριν οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης. Ο 20χρονος, που υπηρετεί τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό, ανέφερε πως όλα έγιναν για τα μάτια της 19χρονης, καθώς ο 27χρονος δεν μπορούσε να ξεπεράσει τον χωρισμό τους και της ζητούσε να τα ξαναβρούν.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί άλλοι τρεις νεαροί (ένας 18χρονος, μία 19χρονη και μία 18χρονη), καθώς αμέσως μετά τη δολοφονία πήγαν σε διαμέρισμα Airbnb και προσπάθησαν με τον 20χρονο να δουν πώς μπορούν να ξεφύγουν από την ΕΛ.ΑΣ.

Βρέθηκε το μαχαίρι της δολοφονίας

Εντωμεταξύ, το μαχαίρι με το οποίο έγινε η δολοφονία του 27χρονου εντοπίστηκε στην ταράτσα του σπιτιού όπου διαμένει ο 20χρονος. Ο ίδιος υπέδειξε το σημείο.

Κλιμάκιο του ελληνικού FBI μετέβη σήμερα στον χώρο και, ύστερα από έρευνα, βρήκε το μαχαίρι πίσω από τον ηλιακό θερμοσίφωνα.

Σημειώνεται πως οι αστυνομικοί του «ελληνικού FBI» κατάφεραν πολύ γρήγορα να ταυτοποιήσουν τον δράστη, ο οποίος κατάλαβε ότι η σύλληψή του ήταν ζήτημα χρόνου και πήγε μαζί με τον δικηγόρο του στη ΓΑΔΑ, για να παραδοθεί το απόγευμα της Πέμπτης.

Η ερωτική αντιζηλία

Η 19χρονη κοπέλα φαίνεται πως ήταν το «Μήλον της Έριδος» που οδήγησε στη δολοφονία του 27χρονου. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο 27χρονος δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον χωρισμό του από τη 19χρονη και συνέχισε μέσω μηνυμάτων να της ζητάει επανασύνδεση. Η νεαρή κοπέλα είχε βρει άλλο σύντροφο στο πρόσωπο του 20χρονου, ο οποίος αποφάσισε να ζητήσει συνάντηση, προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους. Η συνάντηση αυτή έγινε στο απομονωμένο και σκοτεινό, λόγω των εργασιών ανάπλασης, πάρκο με τη συζήτηση γρήγορα να ξεφεύγει, να γίνεται διαπληκτισμός, συμπλοκή και να καταλήγει με τον θανάσιμο τραυματισμό του 27χρονου.

Από την πρώτη στιγμή στο σημείο της δολοφονίας βρέθηκε ο διοικητής του «ελληνικού FBI», υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης, προκειμένου να συντονίσει τις έρευνες, με τους αστυνομικούς να αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο στοιχείο και να ταυτοποιούν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Το μαχαίρωμα στο αριστερό τμήμα του θώρακα με νύσσον και τέμνον όργανο έδειχνε πως ο δράστης είχε ξεκάθαρο σκοπό να σκοτώσει τον 27χρονο, ίσως και μίσος προς το πρόσωπό του.

Σήμερα μετά τις 11:00 οι τέσσερις συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρχικά στο Ναυτοδικείο και από εκεί θα διαχωριστεί η δικογραφία, με τους τρεις να παραπέμπονται στην τακτική δικαιοσύνη για το αδίκημα της υπόθαλψης.