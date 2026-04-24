Μια 19χρονη κοπέλα ήταν το «Μήλον της Έριδος» που οδήγησε στη δολοφονία του 27χρονου γιου του ανώτατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. από έναν 20χρονο που υπηρετεί τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό.

Οι αστυνομικοί του «ελληνικού FBI» κατάφεραν πολύ γρήγορα να ταυτοποιήσουν τον δράστη, ο οποίος κατάλαβε ότι η σύλληψή του ήταν ζήτημα χρόνου και πήγε μαζί με τον δικηγόρο του στη Γ.Α.Δ.Α., για να παραδοθεί το απόγευμα της Πέμπτης.

Μαζί του συνελήφθησαν ακόμα τρία άτομα, που αναμένεται να κατηγορηθούν για υπόθαλψη, καθώς μετά τη δολοφονία παρέμειναν μαζί του και πήγαν όλοι σε κάποιον χώρο, προκειμένου να δουν πώς θα κινηθούν από εκεί και πέρα. Ο λόγος για τη 19χρονη, αλλά και ένα ζευγάρι 18χρονων, που ήταν μπροστά στα όσα συνέβησαν στο πάρκο του Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Ο 27χρονος γιος του ταξιάρχου της ΓΑΔΑ δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον χωρισμό του από την 19χρονη και συνέχισε μέσω μηνυμάτων να της ζητάει επανασύνδεση. Η νεαρή κοπέλα είχε βρει άλλο σύντροφο στο πρόσωπο του 20χρονου, ο οποίος αποφάσισε να ζητήσει συνάντηση, προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους για το «Μήλον της Έριδος». Η συνάντηση αυτή έγινε στο απομονωμένο και σκοτεινό, λόγω των εργασιών ανάπλασης, πάρκο με τη συζήτηση γρήγορα να ξεφεύγει, να γίνεται διαπληκτισμός, συμπλοκή και να καταλήγει με τον θανάσιμο τραυματισμό του 27χρονου.

Από την πρώτη στιγμή στο σημείο της δολοφονίας βρέθηκε ο διοικητής του «ελληνικού FBI», υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης, προκειμένου να συντονίσει τις έρευνες με τους αστυνομικούς να αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο στοιχείο και να ταυτοποιούν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Το μαχαίρωμα στο αριστερό τμήμα του θώρακα με νύσσον και τέμνον όργανο έδειχνε πως ο δράστης είχε ξεκάθαρο σκοπό να σκοτώσει τον 27χρονο, ίσως και μίσος προς το πρόσωπό του.

Σήμερα μετά τις 11:00 οι τέσσερις συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρχικά στο Ναυτοδικείο και από εκεί θα διαχωριστεί η δικογραφία, με τους τρεις να παραπέμπονται στην τακτική δικαιοσύνη για το αδίκημα της υπόθαλψης.