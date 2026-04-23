Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις γύρω από τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, με τις Αρχές να προχωρούν σε καταιγιστικές εξελίξεις και τον κύκλο των εμπλεκομένων να διευρύνεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας έχει ζητήσει, πέρα από τη σύλληψη του 20χρονου βασικού υπόπτου, και τη σύλληψη ακόμη τριών ατόμων: του 18χρονου φίλου του, της συντρόφου του – η οποία ήταν και πρώην σύντροφος του θύματος – καθώς και της κοπέλας του 18χρονου, με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία.

Το χρονικό της δολοφονίας στο Πάρκο Ασυρμάτου

Η μοιραία συνάντηση δόθηκε στο Πάρκο Ασυρμάτου, όπου ο 20χρονος έφτασε μαζί με τον 18χρονο φίλο του. Όπως φέρεται να κατέθεσε ο τελευταίος στους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, στο σημείο σημειώθηκε έντονος διαπληκτισμός που γρήγορα κλιμακώθηκε σε βίαιη συμπλοκή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 20χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να κατάφερε θανατηφόρο πλήγμα στην καρδιά του 27χρονου, ενώ το θύμα έφερε τραύματα και στον λαιμό και στο κεφάλι. Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνουν ότι ο 27χρονος πάλεψε με τον δράστη, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο ύπαρξης κρίσιμων στοιχείων, όπως αποτυπώματα και γενετικό υλικό.

Μετά τη δολοφονία, ο 20χρονος και ο 18χρονος αποχώρησαν από το σημείο με όχημα και, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, συνάντησαν τις συντρόφους τους. Στη συνέχεια φέρονται να παρέμειναν όλοι μαζί σε κλειστό χώρο, γεγονός που οδήγησε τις Αρχές στην εκτίμηση ότι υπήρξε προσπάθεια συγκάλυψης.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φαίνεται πως έπαιξε και η μαρτυρία τρίτου προσώπου που βρισκόταν στο σημείο της συμπλοκής και υπέδειξε τον 20χρονο ως δράστη.

Ο 20χρονος, που υπηρετεί τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό, παρουσιάστηκε στις Αρχές συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του στην έδρα της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς φέρεται να γνώριζε ότι η σύλληψή του ήταν ζήτημα χρόνου. Σημειώνεται ότι στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές για κατοχή μαχαιριού.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον στρατιωτικού εισαγγελέα, λόγω της ιδιότητας του βασικού κατηγορούμενου ως ναύτη, ενώ η δικογραφία θα διαχωριστεί.

Την ίδια στιγμή, οι έρευνες συνεχίζονται με τη διενέργεια τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της δολοφονίας που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.