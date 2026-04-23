Ραγδαίες εξελίξεις στη δολοφονία του 27χρονου γιου του ανώτατου αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος έπεσε νεκρός με μαχαιριά στην καρδιά σε πάρκο στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες προσήχθη στην έδρα της Διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος ένας 20χρονος Έλληνας και εξετάζεται η εμπλοκή του στην υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού του 27χρονου.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 20χρονος φερόμενος ως δράστης είχε προσωπικές διαφορές με τον 27χρονο γιο του ταξιάρχου της ΕΛΑΣ.

Οι διαφορές αυτές είχαν να κάνουν με μία γυναίκα με την οποία είχε χωρίσει ο 27χρονος και αυτή σύναψε σχέση με τον 20χρονο. Οι δύο νεαροί πρέπει να είχαν κλείσει ραντεβού στο συγκεκριμένο σημείο προκειμένου να «λύσουν» τις διαφορές τους.

Η συζήτηση δεν πήγε καλά, ξέσπασε καυγάς και ο 20χρονος φέρεται να μαχαίρωσε στην καρδιά τον 27χρονο. Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι ο γιος του ανώτατου αξιωματικού της Αστυνομίας πρέπει να πάλεψε πρώτα, καθώς πέραν του θανατηφόρου πλήγματος από αιχμηρό νύσσον και τέμνον όργανο έφερε και δύο χτυπήματα στο κεφάλι και τον λαιμό.