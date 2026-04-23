Ο Θανάσης Κατερινόπουλος σχολίασε τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, καθώς το θύμα ήταν γιος ανώτατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ.

Ο ταξίαρχος εν αποστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας, μιλώντας στις «Αποκαλύψεις», υποστήριξε ότι ο καθένας θα μπορούσε να βρίσκεται στη θέση του θύματος, σε περίπτωση που ο 27χρονος έτυχε να είναι μάρτυρας σε κάτι που δεν έπρεπε να δει.

«Θα μπορούσε να είναι ο οποιοσδήποτε άλλος στη θέση αυτού του παιδιού, αν έπεσε τυχαία ή ήταν μάρτυρας σε κάτι που δεν έπρεπε να δει», πρόσθεσε στη συνέχεια ο ταξίαρχος εν αποστρατεία.

«Θέλουμε περισσότερη αστυνόμευση»

Κάτοικοι του Αγίου Δημητρίου, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, δήλωσαν ότι στο Πάρκο Ασυρμάτου, όπου δολοφονήθηκε ο 27χρονος, έχουν σημειωθεί διάφορα επεισόδια παραβατικότητας.

«Θέλουμε περισσότερη αστυνόμευση», είπαν στις «Αποκαλύψεις», αναφέροντας ότι έχουν σημειωθεί πολλές φασαρίες και διάφορες παράνομες δραστηριότητες.