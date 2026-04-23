Τα κίνητρα της δολοφονικής επίθεσης στον νεαρό γιο ανώτατου αξιωματικού της ΓΑΔΑ αναζητεί το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που ανέλαβε την έρευνα.

Να θυμίσουμε ότι το τραγικό περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ στο πάρκο του Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο, με τον ιατροδικαστή να εντοπίζει τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στον θώρακα το οποίο αποδείχτηκε μοιραίο.

Ο νεαρός έμενε, σύμφωνα με πληροφορίες, σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου δολοφονήθηκε, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο πάρκο γίνονται έργα ανάπλασης και κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για πολύ περιορισμένο φωτισμό τις νυχτερινές ώρες, κάτι που ευνοεί την εγκληματικότητα.

Από την πρώτη στιγμή, στο σημείο βρέθηκαν ανώτατοι αξιωματικοί του «ελληνικού FBI», προκειμένου να συντονίσουν τις έρευνες. Αστυνομικοί «σαρώνουν» από χθες την περιοχή, αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και λαμβάνοντας μαρτυρικές καταθέσεις.

Την Άμεση Δράση και το ΕΚΑΒ κάλεσε στις 21:15 ένας αλλοδαπός που εντόπισε αιμόφυρτο τον νεαρό και δεν φαίνεται να έχει σχέση με το περιστατικό.

Σημειώνεται πως στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρός ο 27χρονος καταγράφηκαν σπαρακτικές σκηνές, καθώς η μητέρα του νεαρού θύματος έφτασε στο σημείο και κατέρρευσε μπροστά στους αστυνομικούς. Μαζί της, συγκλονισμένοι, και άλλοι συγγενείς και φίλοι.