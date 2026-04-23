Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες συνεχίζονταν οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο, όπου το βράδυ της Τετάρτης έπεσε νεκρός ένας νεαρός.

Πρόκειται για έναν 27χρονο, ο οποίος υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες δέχτηκε μαχαίρωμα στον θώρακα και υπέκυψε στο τραύμα του. Μάρτυρες ειδοποίησαν τις Αρχές, και σε λίγα λεπτά το πάρκο κατέκλυσαν αστυνομικές δυνάμεις, που απέκλεισαν τον χώρο.

Λίγα λεπτά αργότερα καταγράφηκαν σπαρακτικές σκηνές, καθώς η μητέρα του νεαρού θύματος έφτασε στο σημείο και κατέρρευσε μπροστά στις αστυνομικούς.

Μαζί της, συγκλονισμένοι, και άλλοι συγγενείς και φίλοι.

Ταυτόχρονα, αστυνομικοί άρχισαν να «χτενίζουν» το πάρκο Ασυρμάτου για στοιχεία, ενώ ιατροδικαστής έσπευσε στο σημείο για να εξετάσει τη σορό. Ένα από τα σενάρια που ερευνούν οι Αρχές είναι αυτό του καβγά με οπαδικό κίνητρο, δίχως όμως κάτι τέτοιο να έχει επιβεβαιωθεί.