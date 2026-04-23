Μια σπαρακτική ανάρτηση έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ανώτατος αξιωματικός της ΓΑΔΑ, του οποίου ο 27χρονος γιος εντοπίστηκε νεκρός χθες το βράδυ στο πάρκο του Ασύρματου στον Άγιο Δημήτριο.

«Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα, καπετάνιε μου. Καλές θάλασσες, ψυχή μου», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ μία κοινή τους φωτογραφία συνοδεύει την ανάρτηση.

Σημειώνεται πως ο ταξίαρχος της Ελληνικής Αστυνομίας φαίνεται να είναι αυτός που εντόπισε νεκρό τον 27χρονο γιο του στο πάρκο.

Ο νεαρός έφυγε από το σπίτι του γύρω στις 21:00 το βράδυ για να πάει μια βόλτα. Στις 21:15 ενημερώθηκε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης ότι υπάρχει αιματηρό περιστατικό στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Λόγω της θέσης του, ο ανώτατος αξιωματικός ενημερώθηκε για το περιστατικό και επειδή μένει κοντά, πήγε να δει τι συμβαίνει. Όταν έφτασε στο σημείο που είχε υποδειχθεί, έπαθε σοκ καθώς αντίκρισε αιμόφυρτο το ίδιο του το παιδί.

Ελάχιστα αργότερα έφτασαν και οι πρώτοι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, αλλά και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες όμως να μην μπορούν πλέον να κάνουν κάτι.

Σε δηλώσεις της σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφέρθηκε στην υπόθεση και σε ερώτηση αν πρόκειται για οπαδικό περιστατικό απάντησε: «Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο μέχρι στιγμής στα χέρια της αστυνομίας. Υπάρχουν κάποιες αναφορές από κατοίκους για άτομα που μπορεί να είδαν να εισέρχονται σε αυτό το πάρκο, οι οποίες όμως δεν επιβεβαιώνονται. Δεν συμπίπτουν και με τον χρόνο με τον οποίο φαίνεται ότι βρέθηκε το θύμα στην περιοχή».

«Είναι δύσκολη η έρευνα επειδή ακριβώς πρόκειται για μία πολύ μεγάλη έκταση χωρίς κάμερες εντός της. Προφανώς όμως ο δράστης ή οι δράστες από κάποιο σημείο εξήλθαν. Αυτό αναζητούν οι αστυνομικοί. Δεν υπάρχει άλλη αναφορά και ο άνθρωπος αυτός δεν είχε απασχολήσει ξανά την αστυνομία», συμπλήρωσε.

Σχετικά με το πού προσανατολίζονται οι έρευνες όσον αφορά το κίνητρο, η κ. Δημογλίδου επισήμανε: «Δεν φαίνεται σίγουρα το κίνητρο να είναι ληστεία, καθώς τα προσωπικά του αντικείμενα -χρήματα, κινητό τηλέφωνο- βρέθηκαν στην κατοχή του. Γι’ αυτό ακριβώς όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά για την αστυνομία. Περιμένουμε να βρεθεί κάποιο στοιχείο για παράδειγμα από το κινητό του τηλέφωνο -αν είχε κάποια επικοινωνία- ή αν είχε κάποια συνάντηση την οποία δεν γνώριζαν τα οικεία του πρόσωπα».