Τραγικές είναι οι λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία του 27χρονου γιου του ταξιάρχου της ΕΛ.ΑΣ. στον Άγιο Δημήτριο.

Το άτομο που βρήκε τον νεκρό δολοφονημένο και τον αναγνώρισε στις αρχές, είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ότι λίγα μέτρα πιο μακριά από το σημείο του φονικού, είχε πεθάνει ο παππούς του 27χρονου.

Συγκεκριμένα, πριν από έξι χρόνια ο άνθρωπος κατέρρευσε έξω από το πάρκο και για την ακρίβεια λίγα μέτρα πιο μακριά από το σημείο που δολοφονήθηκε ο εγγονός του.

Σύμφωνα με την εκπομπή του Star, ο παππούς του 27χρονου αντιμετώπιζε προβλήματα με την καρδιά του.