Για την ευημερία στον χώρο εργασίας μίλησε -μεταξύ άλλων- η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, στο πλαίσιο συζήτησης την τέταρτη ημέρα του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Η ίδια τόνισε ότι η ευημερία στον εργασιακό χώρο αποτελεί στρατηγική επιλογή του υπουργείου, σημειώνοντας ότι «η ευημερία στον εργασιακό χώρο είναι πολυδιάστατη», περιλαμβάνοντας την ψυχική και σωματική υγεία, τη συναισθηματική ευφορία, αλλά και τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Στη συνέχεια, μίλησε για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, με αυστηρότερες προδιαγραφές, ενίσχυση του ρόλου του γιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας, καθώς και στην ανάγκη πρόληψης και ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με άλλους φορείς.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η οικονομική διάσταση παραμένει καθοριστική, αναφερόμενη στην αύξηση του κατώτατου μισθού σε σχέση με το 2019, αλλά και στη σημασία της ενίσχυσης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης, τόνισε ότι η ψηφιοποίηση, η διαφάνεια και η διασύνδεση συστημάτων, όπως το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και το σύστημα ΑΡΙΑΔΝΗ, ενισχύουν το αίσθημα δικαιοσύνης και ασφάλειας των εργαζομένων, διευκολύνοντας ταυτόχρονα την καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, ανέδειξε την οπτική των μικρών επιχειρήσεων, σημειώνοντας ότι η ευημερία των εργαζομένων δεν είναι ζήτημα που αφορά μόνο τις μεγάλες εταιρείες. Όπως ανέφερε, στις μικρότερες επιχειρήσεις η σχέση εργοδότη και εργαζομένου διαμορφώνεται συχνά μέσα από την καθημερινή συνύπαρξη στον ίδιο χώρο εργασίας, γεγονός που επιτρέπει πιο άμεση κατανόηση των αναγκών και των προβλημάτων. «Ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης, ο επιχειρηματίας ενδιαφέρεται να έχει ικανοποιημένους εργαζόμενους και να ευημερούν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τόνισε, ωστόσο, ότι βασική προϋπόθεση για την ευημερία των εργαζομένων είναι η ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς δημιουργούν μεγαλύτερη ασφάλεια και προοπτική. Αναφέρθηκε επίσης στο πρόβλημα της έλλειψης εργατικού δυναμικού, κάνοντας λόγο για τουλάχιστον 300.000 κενές θέσεις εργασίας, αλλά και στη σημασία παροχών όπως οι διατακτικές σίτισης, που μπορούν να ενισχύσουν άμεσα την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων.

Όπως σημείωσε, τέτοιες παροχές λειτουργούν ως ένας ευέλικτος μηχανισμός στήριξης, βελτιώνοντας τη σχέση εργαζομένου και επιχείρησης, αλλά και την καθημερινότητα στην εργασία.

Η γενική διευθύντρια Ανθρώπων & Κουλτούρας της Παπαστράτος και ΝΑ Ευρώπης της Philip Morris International Μαρία Πατακιούτη, υπογράμμισε ότι το wellbeing δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μία επιμέρους δράση, αλλά ως στρατηγική επιλογή που διαπερνά τον τρόπο λειτουργίας μιας εταιρείας. Όπως ανέφερε, έννοια του wellbeing στη ζωή ενός εργαζόμενου σήμερα δεν μπορεί να περιορίζεται στην ψυχική ή σωματική υγεία.

Είναι μια πολυπαραγοντική έννοια που αγγίζει συνολικά την εμπειρία του εργαζομένου: οικονομική ασφάλεια, δυνατότητα εξέλιξης, αίσθημα σκοπού, κουλτούρα εμπιστοσύνης, ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, πίεσης και ταχύτητας αλλαγών -με υψηλά ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης, όπως δείχνουν και πρόσφατες έρευνες- αυτά δεν είναι «nice to have», αλλά βασικές προσδοκίες.

Αναφερόμενη στην προσέγγιση της Παπαστράτος, σημείωσε ότι η εταιρεία επενδύει διαχρονικά και με συνέπεια στους ανθρώπους της. Όπως υπογράμμισε, για να μιλήσει κανείς ουσιαστικά για wellbeing, επαγγελματική ανάπτυξη και εμπειρία εργαζομένου, προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη μιας ισχυρής και δίκαιης βάσης αποδοχών. Την προσέγγιση αυτή επιβεβαιώνει η πιστοποίηση ίσων αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, την οποία η εταιρεία διαθέτει εδώ και αρκετά χρόνια.

Παράλληλα, η Παπαστράτος επιλέγει να τοποθετείται σταθερά στο ανώτατο επίπεδο της αγοράς από πλευράς αμοιβών, μέσα από συστηματική παρακολούθηση και ετήσιες έρευνες benchmarking, διασφαλίζοντας τη διατήρηση του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος.

Την ίδια στιγμή, κάθε εργαζόμενος υποστηρίζεται με ένα εξατομικευμένο πλάνο επαγγελματικής ανάπτυξης, ενώ για τους κρίσιμους ρόλους της εταιρείας εφαρμόζονται οργανωμένα και δομημένα πλάνα διαδοχής, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και την επιχειρησιακή συνέχεια.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη στήριξη της οικογένειας, σημειώνοντας ότι η Παπαστράτος βρίσκεται δίπλα στους εργαζόμενους από τη γέννηση του παιδιού, με μέτρα οικονομικής στήριξης, ενδυνάμωσης των γονέων και δημιουργίας μιας υποστηρικτικής κοινότητας.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι δεν πιστεύει στη «μία μαγική λύση». Αντίθετα, τόνισε ότι η ουσιαστική πρόκληση είναι να ενισχυθούν όσα έχουν ήδη επιτευχθεί και να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος για ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο. Αναφερόμενη στις νέες γενιές, σημείωσε ότι δεν αναζητούν απλώς έναν μισθό ή ένα πακέτο παροχών. Αναζητούν νόημα, συνέπεια και γνήσιο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο πίσω από τον ρόλο.

Αυτό, όπως εξήγησε, μεταφράζεται σε μια ξεκάθαρη προσδοκία: οι επιχειρήσεις να τοποθετούνται με καθαρότητα απέναντι στα κοινωνικά ζητήματα, να λειτουργούν με αξίες και να αποδεικνύουν στην πράξη -και όχι μόνο στα λόγια-ότι κατανοούν τις πραγματικές συνθήκες ζωής των εργαζομένων τους. «Ήρθε η ώρα να αφουγκραστούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι μια νέα γενιά εισέρχεται στην αγορά εργασίας με διαφορετικές ανάγκες, προσδοκίες και αξίες, τις οποίες επιχειρήσεις και θεσμοί οφείλουν να ακούσουν ουσιαστικά και με υπευθυνότητα.

«Ψυχολογική και οικονομική ασφάλεια αποτελούν βασικούς παράγοντες διαμόρφωσης ικανοποίησης των εργαζομένων και σημαντικές προϋποθέσεις για το wellbeing τους» επισήμανε η CEO της Edenred Greece, Μαρία Βερούχη. «Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το 2025, στο 60% των νοικοκυριών ο μισθός εξαντλείται τις πρώτες 18 ημέρες του μήνα, ενώ βάσει της ετήσιας έρευνας της Edenred η εικόνα είναι δυσχερέστερη για τις γυναίκες και τους εργαζόμενους χαμηλής εξειδίκευσης.

Σε αυτό το περιβάλλον, παροχές όπως η σίτιση δεν είναι ένα ακόμα benefit, αλλά ένα άμεσο εργαλείο ουσιαστικής και στοχευμένης στήριξης των εργαζομένων, της αγοραστικής τους δύναμης, της υγείας στον χώρο εργασίας και φυσικά της πραγματικής οικονομίας. Επιχειρήσεις και πολιτεία οφείλουμε σε συνεργασία να εφαρμόζουμε σύγχρονες πρακτικές που ανταποκρίνονται σε σύγχρονα ζητήματα, και δεν μένουν κολλημένες σε δεδομένα άλλης εποχής».

Κοινό συμπέρασμα της συζήτησης ήταν ότι η ευημερία των εργαζομένων δεν μπορεί να περιορίζεται σε μεμονωμένες παροχές ή επικοινωνιακές πρωτοβουλίες. Απαιτεί συντονισμένη δράση πολιτείας, επιχειρήσεων και κοινωνικών εταίρων, με στόχο ένα εργασιακό περιβάλλον που ενισχύει την ασφάλεια, την εμπιστοσύνη, την παραγωγικότητα και την ποιότητα ζωής.