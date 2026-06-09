Στο Μοναστηράκι επικράτησε αναστάτωση το απόγευμα της Τρίτης, καθώς μια νεαρή γυναίκα, ηλικίας περίπου 20 έως 30 ετών, βρέθηκε στο κενό έπειτα από πτώση από τον έκτο όροφο κτιρίου. Το περιστατικό καταγράφηκε στην οδό Αθηνάς 2, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους του κέντρου της Αθήνας.

Η κοπέλα παρελήφθη εν ζωή από διασώστες του ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο τη μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο ΚΑΤ, προκειμένου να της παρασχεθούν άμεσα οι πρώτες βοήθειες και να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας της από το ιατρικό προσωπικό.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τα αίτια

Στο σημείο της πτώσης έφτασαν αμέσως δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες απέκλεισαν τον χώρο γύρω από την πολυκατοικία για να διευκολύνουν το έργο των διασωστών και να ξεκινήσουν τη συλλογή στοιχείων.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα έπεσε από τόσο μεγάλο ύψος παραμένουν αδιευκρίνιστες. Με βάση τα πρώτα δεδομένα που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί, ανάμεσα στα σενάρια που εξετάζονται ως πολύ πιθανά είναι αυτό της απόπειρας αυτοκτονίας. Την προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης έχει αναλάβει η ΕΛ.ΑΣ.