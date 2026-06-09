Χαμόγελα και αισιοδοξία φέρνουν στο υπουργείο Υγείας τα πρώτα στοιχεία από τη μεγάλη προκήρυξη για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Το ενδιαφέρον των γιατρών σε ολόκληρη τη χώρα καταγράφεται ιδιαίτερα αυξημένο, γεγονός που γεννά ελπίδες για την άμεση κάλυψη των κενών στα νοσοκομεία.



Ειδικά για τις θέσεις της Αττικής «έχουμε πολλαπλούς υποψηφίους», ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «REAL FM».

Η ανταπόκριση των επιστημόνων για τις 1.131 μόνιμες θέσεις ιατρικού προσωπικού κρίνεται ως μια σημαντική ανάσα για το ΕΣΥ, το οποίο δοκιμάζεται καθημερινά, ανοίγοντας τον δρόμο για την ουσιαστική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Υπογράμμισε ότι «η εικόνα είναι σημαντικά διαφοροποιημένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς υπάρχουν θέσεις τις οποίες διεκδικούν πλέον 8, 9 ή ακόμη και 10 γιατροί» και συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «Αυτό είναι εξαιρετικά καλό για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δείχνει ότι το ΕΣΥ γίνεται ξανά ελκυστικό για τους νέους γιατρούς και δίνει τη δυνατότητα να επιλέγεται ο καλύτερος ανάμεσα σε αρκετούς υποψηφίους».



Ο υφυπουργός Υγείας επισήμανε ότι η προκήρυξη των 1.131 θέσεων γιατρών αποτελεί ένα μόνο μέρος του συνολικού προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Για το 2026 έχουμε 5.000 μόνιμες θέσεις και 3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού. Άρα, η προκήρυξη των 1.131 θέσεων αποτελεί ένα μικρό τμήμα των συνολικών προσλήψεων του έτους». Παράλληλα, σημείωσε ότι έχει ήδη ανοίξει η πλατφόρμα για την πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία της Αττικής. Όπως δήλωσε: «Προχωράμε σε πρόσληψη όποιου έχει καταθέσει τα χαρτιά του και θέλει να εργαστεί σε νοσοκομείο της Αττικής».



Ο κ. Θεμιστοκλέους ανακοίνωσε, επίσης, ότι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει η αντίστοιχη πλατφόρμα για την πρόσληψη νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού στα νοσοκομεία της περιφέρειας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Σχετικά με την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, ο υφυπουργός Υγείας ανέφερε ότι «η ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά αποτελεί ένα πάγιο αίτημα των νοσηλευτών, το οποίο πλέον ικανοποιείται» και διευκρίνισε ότι: «το μέτρο εφαρμόζεται από την αρχή του έτους και αφορά τους νοσηλευτές, τους διασώστες, καθώς και τους οδηγούς ασθενοφόρων που εργάζονται στα Κέντρα Υγείας».