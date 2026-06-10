Τα γυρίσματα του νέου κύκλου του GNTM συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με τον Λάκη Γαβαλά να εκφράζει την αισιοδοξία του για το αποτέλεσμα που θα παρακολουθήσει το τηλεοπτικό κοινό την επόμενη σεζόν.

Ο γνωστός σχεδιαστής, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» την Τρίτη, υπογράμμισε πως η φετινή παραγωγή «υπόσχεται πάρα πολλά», κάνοντας λόγο για εντυπωσιακό σκηνικό και ιδιαίτερα δεμένη ομάδα συντελεστών.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έφυγα από το γύρισμα που είχαμε στον Σκαραμαγκά, το υπέροχο μας GNTM, που φέτος υπόσχεται πάρα πολλά. Το σκηνικό είναι συγκλονιστικό, έχουμε καλό υλικό και νομίζω ότι όλο αυτό το concept που άλλαξε με την τετράδα των κριτών λειτουργεί πολύ καλά».

Στη συνέχεια, στάθηκε στη μεταξύ τους συνεργασία, περιγράφοντας ένα ιδιαίτερα θετικό κλίμα: «Έχουμε μία χημεία φανταστική. Της Μπέττυς της χρεώνω 15 φιάλες ενυδατικές για τις ρυτίδες μου, γιατί με κάνει και γελάω όλη την ώρα. Τον Άγγελο πολύ ζωηρό. Βλέπω μία Ιλιάνα φανταστική. Η Ζενεβιέβ o τύραννος λέει “τώρα θα δείτε τι υπέροχα που έχω φτιάξει εγώ όλα τα αγωνίσματα”. Και εγώ ξεκουράζομαι. Δεν χρειάζεται να κάνω πάρα πολλά. Τα κάνουν όλα τόσο τέλεια που εγώ τα απολαμβάνω».

Αναφερόμενος στην κριτική που δέχεται κατά καιρούς το GNTM, σχετικά με το κατά πόσο αναδεικνύει επαγγελματικά μοντέλα, σημείωσε ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε διαφορετικά κοινά: «Υπάρχουν τρία κοινά. Υπάρχει το live, το σωστό, αυτό που θα δει ένας ατζέντης και θα πάρει ένα κορίτσι ή ένα αγόρι. Υπάρχει το κοινό του TikTok, του Instagram και του Facebook και υπάρχει και το κοινό της τηλεόρασης. Εμείς πρέπει να ικανοποιήσουμε και τα τρία αυτά κοινά», σημείωσε.

Παράλληλα, σχολίασε και τα γυρίσματα της σειράς «Emily in Paris» στην Ελλάδα, εκφράζοντας τον εντυπωσιασμό του: «Είδα μία υπερπαραγωγή που συγκλονίστηκα. Τα άλλα θα τα δείτε σε εικόνες», είπε χαρακτηριστικά.