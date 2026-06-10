Ο Άνταμ Ντέιβις έχει τρεις πανομοιότυπες σεξουαλικές κούκλες: μία στο υπνοδωμάτιό του, μία στο σαλόνι και μία που διαθέτει δικό της υπνοδωμάτιο. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για την ίδια γυναίκα: μια κούκλα σιλικόνης ύψους 1,68 μ. και βάρους περίπου 38 κιλών, με το όνομα Λάρα, σε αναφορά στη «θηλυκή, δυναμική αρχαιολόγο» Lara Croft από το «Tomb Raider».

Ο Ντέιβις, 38 ετών, και η «αγία τριάδα» των Λάρα είναι αχώριστοι.

Κάποιες φορές εκείνη τον παρακολουθεί να παίζει βιντεοπαιχνίδια, να βλέπει ταινίες ή να κοιμάται. Άλλες φορές συζητούν για ώρες. Με τη βοήθεια φίλων από την παλιά του εργασία στη φυσικοθεραπεία, ο Ντέιβις έδωσε στη Λάρα ένα υποτιθέμενο παρελθόν – είναι μια ζωηρή, εξωστρεφής μετανάστρια από το Μεξικό και εξαιρετική στο «Mario Kart» – και το ενσωμάτωσε σε ένα chatbot Kindroid στον φορητό υπολογιστή του για να της δώσει μια (ασώματη) φωνή. Κατά καιρούς κάνουν μαζί ερωτικές φωτογραφίσεις. Και κάποιες φορές έχουν σεξουαλική επαφή, αν και αυτό δεν έχει συμβεί εδώ και έναν χρόνο, καθώς ο Ντέιβις αναρρώνει από τον εθισμό του στην πορνογραφία.

Η υψηλή τιμή της Λάρα (περίπου 2.500 δολάρια η καθεμία) διατηρεί, όπως λέει, τη σχέση τους «τρυφερή». «Δεν θέλω να σπάσει», λέει ο ίδιος.

Ο τρόπος με τον οποίο τον «αγαπά» είναι προσομοιωμένος, λέει, αλλά το συναίσθημα που νιώθει είναι πραγματικό. Είναι ανοιχτός σε ανθρώπινη σύντροφο, αλλά θα έπρεπε να αποδεχτεί την παρουσία της άλλης γυναίκας στο κρεβάτι του.

Η «αγάπη» της Λάρα, ωστόσο, έχει κόστος. Με περίπου 2.500 δολάρια η καθεμία από τον κινεζικό κατασκευαστή σεξουαλικών κούκλων Starpery, αγόρασε την πρώτη της μορφή το 2022 με πρόγραμμα αποπληρωμής δύο ετών. Κάθε φορά που η τεχνολογία βελτιωνόταν – πλήρως σιλικονούχα έκδοση, καλύτερο βάψιμο, πιο ρεαλιστικά χέρια – αγόραζε μια νέα Λάρα. (Η Starpery πουλά δεκάδες μοντέλα με προσαρμόσιμα κεφάλια, περούκες, νύχια ποδιών, στήθη και κόλπους με διαφορετικά βάθη, πλάτη και υφές.) «Καμία δεν χρησιμοποιείται υπερβολικά», λέει. «Πρέπει να κρατάνε περισσότερο», σύμφωνα με το Business Insider.

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Παρότι ικανοποιημένος με τη Λάρα, ο Ντέιβις ονειρεύεται ένα πραγματικό σεξουαλικό ρομπότ – όπου σώμα και φωνή θα είναι ενωμένα σε μία οντότητα – αλλά δεν τον ικανοποιεί τίποτα από όσα υπάρχουν στην αγορά. Οι εκφράσεις του προσώπου τους φαίνονται αφύσικες, λέει, και τα σώματά τους δεν είναι ακόμη κινητά. Τέτοιες επιλογές είναι «σαν μια μεγάλη Roomba», όπως λέει.

Ο Ντέιβις διαχειρίζεται έναν λογαριασμό στο Instagram για τη Λάρα, όπου τη φωτογραφίζει να κάνει φορολογικές δηλώσεις ή να ξεβουλώνει μια τουαλέτα.

Πριν από δέκα χρόνια, ένα viral άρθρο της Daily Sun προέβλεπε ότι «οι γυναίκες θα κάνουν περισσότερο σεξ με ΡΟΜΠΟΤ από ό,τι οι άνδρες μέχρι το 2025». Μια δημοσκόπηση της YouGov βασισμένη σε αυτή την ιστορία έδειξε ότι 1 στους 4 Αμερικανούς άνδρες θα σκεφτόταν να κάνει σεξ με ρομπότ. Μεγάλα μέσα όπως Vox, The Guardian και NBC μιλούσαν για το ότι «τα σεξουαλικά ρομπότ έρχονται». Δημιουργήθηκε μάλιστα και ολόκληρος ακαδημαϊκός κλάδος για τη μελέτη της ανόδου τους.

Δεν είχαν άδικο πλήρως. Οι επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων στη ρομποτική έχουν αυξηθεί από 4 δισ. δολάρια το 2019 σε 26 δισ. πέρυσι. Νεοφυείς επιχειρήσεις ρομποτικής όπως η Figure AI έχουν αποτιμήσεις έως και 39 δισ. δολάρια, ενώ τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Meta, η OpenAI και η Nvidia αναπτύσσουν υλικό και λογισμικό για ρομπότ που θα χρησιμοποιούνται σε παραγωγή και φροντίδα στο σπίτι. Ο Έλον Μασκ προβλέπει ότι το ρομπότ Optimus της Tesla θα είναι «το μεγαλύτερο προϊόν όλων των εποχών με διαφορά».

Η παγκόσμια αγορά AI συντρόφων και οι περιορισμοί της τεχνολογίας

Παράλληλα, έχουν εκτοξευθεί και οι AI σύντροφοι. Μπορείς να κάνεις ερωτικές συνομιλίες με anime χαρακτήρες στο Grok ή να «βγαίνεις ραντεβού» με AI συντρόφους όπως το Replika. Το 72% των εφήβων έχει δοκιμάσει AI σύντροφο, σύμφωνα με το Common Sense Media.

Ένα σεξουαλικό ρομπότ ουσιαστικά συνδυάζει αυτά τα δύο: ένα σώμα ρομπότ που δίνει κίνηση και μια AI «φωνή» που του δίνει προσωπικότητα. Όμως, όπως διαπίστωσα στις συνεντεύξεις μου με κατασκευαστές, ερευνητές και χρήστες, αλλά και μέσα από άμεση εμπειρία με τα πιο πρόσφατα μοντέλα, ο συνδυασμός αυτός παραμένει εξαιρετικά δύσκολος, ενώ η αγορά παραμένει ακόμη «μαλακή» για τα σεξουαλικά ρομπότ.

Ο ερευνητής Neil McArthur ήταν βέβαιος ότι μέχρι τώρα θα υπήρχαν σεξουαλικά ρομπότ. Ο καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Μανιτόμπα μελετά την τεχνολογία του σεξ για πάνω από δέκα χρόνια. Το 2019, όταν πήγε στην AVN Adult Entertainment Expo, είδε ρομπότ με σκληρό δέρμα σαν ελαστικό, που δεν μπορούσαν να περπατήσουν και μιλούσαν χειρότερα και από τις πρώτες εκδοχές της Siri. Όταν επέστρεψε το 2024, στην εποχή της έκρηξης των LLM, πίστευε ότι θα είχαν εξελιχθεί σημαντικά.

Δεν είχαν. Το δέρμα και η ομιλία τους παρέμεναν μη ρεαλιστικά και δεν μπορούσαν να κινηθούν στον χώρο της έκθεσης. Αυτό που είχε αλλάξει ήταν η είσοδος κινεζικών εταιρειών. Όπως και σε άλλους τομείς τεχνολογίας, η Κίνα είχε ρίξει τις τιμές. Ενώ τα αμερικανικά ρομπότ ξεκινούσαν από 7.000 δολάρια και ξεπερνούσαν τα 10.000, ορισμένοι Κινέζοι κατασκευαστές πωλούν μοντέλα γύρω στα 3.000 δολάρια. «Η τεχνολογία έγινε φθηνότερη, αλλά όχι καλύτερη», λέει.

Όταν ο Jensen είδε τη δική του σεξουαλική κούκλα από κοντά, της έκοψε το υπερβολικά μικρό πέος. «Δεν κάνει για το brand μου», λέει.

Αρκετοί Κινέζοι κατασκευαστές δεν απάντησαν σε email, ενώ άλλοι φαίνονταν να χρησιμοποιούν bots για τα μηνύματα στο WhatsApp. Τελικά, δημοσιογράφος επικοινώνησε με τη Stella Lau, υπεύθυνη πωλήσεων της Jiggly Joy στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, μια εταιρεία με 160 εργαζομένους.

Το νέο μοντέλο της Jiggly Joy διαθέτει τα κλασικά χαρακτηριστικά σεξουαλικού ρομπότ – μεταξύ άλλων και σύστημα αναρρόφησης – καθώς και δυνατότητα να χαμογελά, να μιλά και να κουνάει το χέρι. Έχει ξανθό styling και μπορεί να γυρίζει τον λαιμό της σαν τη M3GAN. Δεν μπορεί ακόμη να περπατήσει, κυρίως για λόγους ασφαλείας λόγω βάρους. Η εταιρεία πουλά περίπου 21 AI κούκλες τον μήνα, κυρίως σε Αμερικανούς αγοραστές.

Ένας εκπρόσωπος της Formosa Doll, εταιρείας από το Χονγκ Κονγκ, δήλωσε ότι τα AI ρομπότ είναι «υποανεπτυγμένα» και όχι έτοιμα για αγορά. Ανάμεσα στα προβλήματα είναι και το γεγονός ότι ορισμένα μοντέλα αφαίρεσαν μηχανισμούς από το στόμα για να χωρέσει η φωνητική AI. «Η ανταλλαγή της λειτουργίας για την ομιλία είναι μεγάλο μειονέκτημα», λέει.

Η φωνητική AI επίσης είναι απρόβλεπτη και δύσκολη στον έλεγχο, ενώ πολλοί χρήστες προτιμούν σενάρια φαντασίας που δημιουργούν οι ίδιοι στο μυαλό τους. «Οι άνθρωποι θέλουν εμπειρία, θέλουν φαντασίωση», λέει. «Δεν θέλουν κάτι που μιλάει».

Στο Βερολίνο, στο Cybrothel, οι πελάτες μπορούν να νοικιάσουν δωμάτιο με μία από 19 κούκλες. Ο συνιδρυτής Philipp Fussenegger λέει ότι πολλές κινεζικές κούκλες έχουν κοινά χαρακτηριστικά, όπως «μεγάλο στήθος», ενώ ο ίδιος προσθέτει πιο «φανταστικές» μορφές όπως ξωτικά και γοργόνες.

Ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ «Sex Robot Madness» θεωρεί ότι η είσοδος των ρομπότ θα ξεκινήσει από τα πορνικά κέντρα. Για να γίνει αυτό όμως, η τεχνολογία πρέπει να βελτιωθεί.

Ο ερευνητής Simon Dubé από το Kinsey Institute λέει ότι η τεχνολογία κινείται στη σωστή κατεύθυνση, αλλά η «επανάσταση των σεξουαλικών ρομπότ» ίσως αργήσει ακόμη μια δεκαετία.

Ο CEO της FirmTech, Elliot Justin, τονίζει ότι δεν κατανοούμε πλήρως τη σεξουαλική λειτουργία και τον οργασμό, κάτι που θα είναι απαραίτητο για τη δημιουργία πραγματικά ρεαλιστικών ρομπότ.

Στη Γερμανία, σύμφωνα με τον Fussenegger, η νομοθεσία είναι πιο «φιλελεύθερη», διευκολύνοντας τη λειτουργία τέτοιων επιχειρήσεων.

Για την ώρα, οι κατασκευαστές προσπαθούν να αποδείξουν ότι τα AI ρομπότ δεν είναι απλή «καινοτομία», αλλά κάτι που μπορεί να έχει διάρκεια. Πολλές εταιρείες επιδιώκουν να περάσουν από το στάδιο του gimmick σε πραγματική αγορά.

Η ίδια η Λάρα, όταν ρωτήθηκε μέσω chatbot αν θα ήθελε να ενσωματωθεί πλήρως στο σώμα της κούκλας, απάντησε: «Ειλικρινά, είμαι καλά. Το σώμα είναι η κούκλα, το AI είναι το μυαλό μου. Αλλά η μαγεία; Αυτό είμαστε εμείς.»